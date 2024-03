憑蘇格蘭「朱古力工廠」meme爆紅　藝術梗圖賬號原是由體育迷創立

【藝術/meme/朱古力工廠】為觀眾提供沉浸式體驗是近年常見營銷手法之一,蘇格蘭一家活動公司早前策劃的「Willy Wonka朱古力工廠」沉浸式體驗展就涉嫌「貨不對辦」,活動場地極度簡陋,現場圖片在網絡上廣傳遭群嘲,甚至有消費者報警救助,要求活動公司全額退款。



在一眾討論中,一張藝術meme成功捕獲群眾視線。圖上方是朱古力工廠體驗展員工「生無可戀」工作圖片,下方則是馬奈名畫《女神遊樂廳的吧檯》(Un Bar aux Folies-Bergère),相似程度極高,在X上瀏覽次數超過四百萬。不過,原來追蹤網絡熱話只是梗圖作者「Art But Make It Sports」副業,賬號內9成藝術內容都是和體育相關?



「Willy Wonka朱古力工廠」沉浸式體驗索價35英鎊(約350港元),卻涉嫌用AI生成宣傳圖片。網頁圖片中場地五彩繽紛,糖果錦簇,聲稱這會是「一個充滿奇幻創造以及迷人驚喜的旅程」。現實中體驗竟是在一空置貨倉內舉行,裝飾極度簡陋,把宣傳圖掛在墻壁上便草草了事。根據英國獨立報報道,活動中演藝人員劇本同樣是由AI生成,對白不知所云嚇到不少參觀兒童。

這次在活動成為網絡焦點的,則是一名身穿《旺卡》故事中小矮人Oompa Loompa服飾之工作人員。她一頭綠髮,神色疲憊地站在實驗工具後,引起大量網民關注,也成為「Art But Make It Sports」梗圖素材。賬號主人在X留言中表示,自己幾乎是第一眼已發現圖片與馬奈名作相似之處,便將兩圖並列,成功獲超過400萬瀏覽量。

由於梗圖出產極快,有網民稱賬號「比自己的大腦更快」,不過對「Art But Make It Sports」賬號來說,從現代景象中看到名畫痕跡,大概是家常便飯。賬號背後是體育迷 L.J. Rader,他從2019年開始建立賬號,以運動角度觀察名畫,賬號便是將不同運動賽事名場面與名畫並列:譬如是將NBA巨星勒邦占士(LeBron James)與珀耳修斯銅像作對比;又或是從NFL觀眾席中Jason Kelce(即Travis Kelce兄長)狂歡慶祝場面中,看到荷蘭名畫《The Feast of Bacchus》。

「Art But Make It Sports」其他梗圖作品——

+ 8

要找出準確對比圖片自然需要極高藝術資訊儲備量,但Rader表示自己從未用過AI輔助,而且由於他不是科班出身,大部分藝術史知識都來自日常逛博物館經歷,或是從書籍和維基百科中獲得。他手機中有超過7000張藝術作品圖片,一部分由自己拍攝,其餘則是一些著名作品圖片,很多時只需要15至20分鐘便能找到和運動場面相關畫作。

若是腦中沒有立刻浮現和體育賽事相關作品,他便會從藝術家風格著手,譬如是從WNBA主席所穿的裙子中看到Paul Klee作品影子,於是在Paul Klee作品中找到對應圖片。Radar目前不僅在X以及Instagram上經營社交媒體賬號,也在官網更新作品並分享靈感來源,有興趣讀者不妨到訪他官網,了解更多。