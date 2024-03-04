環保｜日本青森年產噸計蘋果渣　研發新型物料令廢物轉化時尚商品

【日本設計/ 環保/ 升級再造/ 可持續發展】相信不少朋友都對日本水果情有獨鍾，至於蘋果定必要選擇來自青森縣的，青森蘋果之所以聞名，由於其產量佔全國的50%以上，而且培育品種多達50款，絕對稱得上為日本第一的蘋果王國。



順應環保的大趨勢，其實農業向來都被垢病會或多或少造成污染與浪費，青森縣作為蘋果界的領航角色，在保持上佳品質之同時亦要遵從環保的原則，最近有設計公司和當地農民合作，利用數量龐大的青森蘋果廢棄物作為原料，研究出一種環保至上，又具有出色功能的新型物料，有望可以用來打造各式生活用品或時尚配飾。



青森（圖片來源：aomori-tourism.com）

青森蘋果每年產出多達50萬噸，不只對當地的產業經濟作出貢獻，同時亦能夠代表到當地的文化、推動旅遊業。青森蘋果能成為日本第一，由於青森縣的氣候合適，雖然冬季嚴寒，加上全年降雨量低，看似不適合作物生長，但卻與需要較冷氣溫和日夜溫差大的蘋果很配合，再加上水質好和土壤富含礦物質等條件能夠栽培出高品質、各具獨特風味的蘋果。例如以體型龐大聞名的品種「世界一」、具有突出酸味而適合製作甜點和果汁的「喬納金」、適合加工和出產繪字蘋果的「陸奧」、黃色蘋果之王「黃王」還有最注目的蘋果之王「王林」等。

「Adam Sheet」（圖片來源：Adam）

作為日本主要的蘋果產區，青森除了出產蘋果亦會進行大量的蘋果產品加工，當中會量出數以噸計的蘋果渣，包括蘋果肉、莖、皮、核等，它們到底是無可避免的浪費？還是可以加以運用成為商品？於青森縣當地一所經營旅宿的公司，與日本設計單位M&T合作共同成立出一家新開設的材料研究機構「Sozai Center」，從當地農民收集回來的蘋果渣透過研磨和轉化成為可清洗的材料「Adam Sheet」，以亞當為名，是希望從這款新型物料開始開發出新的領域，將本來要運到堆填區的副產品轉化為有價值的材料，日後可以營造出一個可持續的生態系統。

Adam最大的特色是其當透明的特性，並且帶有蘋果渣本身的質感和顏色（圖片來源：Adam）

Adam最大的特色是其半透明的特性，並且帶有蘋果渣本身的質感和顏色，成分中不含人工色素，所呈現的美麗的紅棕色是來自於蘋果本身。Adam的厚度為0.6至1毫米，具備優異的耐水、耐刮和耐磨性， 維護也方便，只要使用水或中性清潔劑就可以擦拭乾淨並不會破壞物料表面。Adam擁有很大的開發潛力，柔軟堅韌可以用來製作服飾和配件，現時Sozai Center已經簡單地設計出卡片盒和斜背包證明其商品化的可行性，半透明效果可以隱約地看到裡面的物件，還帶有獨特的觸感。Adam是一個結合設計、商業、社區的範例，帶有環保的深層意義，還能夠將青森蘋果的文化以另一個面貌融入生活。