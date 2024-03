日本設計｜澀谷地標SHIBUYA TSUTAYA四月重開　原研哉重塑Logo

【日本設計/ 建築/ 原研哉】澀谷重要地標SHIBUYA TSUTAYA將於4月25日重開,今回一起來看看這個位於澀谷熙來攘往十字馬路街建築的新方向,以及由設計大師原研哉所重塑品牌Logo。



人氣地標SHIBUYA TSUTAYA座落於東京澀谷熙來攘往的十字馬路街頭(圖片來源:SHIBUYA TSUTAYA/Culture Convenience Club)

東京澀谷熙來攘往的十字馬路街頭,絕對是日本標誌性的一幕。在這個澀谷街頭有一座人氣地標,自1999年開幕的SHIBUYA TSUTAYA一直為當地人及遊客服務,日本是一個不太擅長向外國說明自己的地方,所以文化和體驗,往往擔當著營造出日本印象的重要角色,而SHIBUYA TSUTAYA則可以讓人全天候地沉浸其中。於去年十月,這座標誌性地標緊急進行翻修,直到今年4月25日將會重新開放。

SHIBUYA TSUTAYA是由日本著名的集團CCC(Culture Convenience Club株式會社)所擁有的多層混合零售空間,品牌旗下還有TSUTAYA、蔦屋書店這些遠近馳名的子品牌,當中蔦屋書店曾經同樣請來原研哉操刀其品牌設計,說到這位大師,他是日本設計中心的核心人物,同時亦聞名於擔任無印良品的藝術總監,他曾分享過文化和旅遊將會是帶領日本前進的重要的元素。他在戰後日本急速發展的時代成長,有見於日本不斷生產各式家電、日用品,漸漸成為了世界工廠,推動了整個國家的發展步伐,不過當其他國家慢慢取代了日本的角色之後,日本又該如何自處?文化和智慧才是無可取代的東西,所以應該轉向思考「體驗」,而非產品。

SHIBUYA TSUTAYA於去年十月開始,因為要迎合現代需求進行整修,即將於4月25日重開(圖片來源:SHIBUYA TSUTAYA/Culture Convenience Club)

同理之下,SHIBUYA TSUTAYA雖然因為要迎合現代需求進行整修,但最終能夠虜獲人心,吸引眾人注目的還是內裡的體驗。無疑地SHIBUYA TSUTAYA之前的混合模式是成功的,所以翻修完之後大部分的體驗依然會存在,例如內裡的Starbucks可以說得上為全國最受歡迎的一家分店,受益於優越的地理位置,咖啡廳之後會繼續存在,特別預留了二樓至四樓的位置,而且還配備了更好多視野、更多的座位(連同休息空間多達500個座位),讓人們可以飽覽到更佳的景色。

原研哉設計的SHIBUYA TSUTAYA Logo(圖片來源:SHIBUYA TSUTAYA/Culture Convenience Club)

原研哉為蔦屋書店設計的Logo與視覺系統(圖片來源:www.ndc.co.jp)

至於原研哉所著手重塑的品牌標誌,將會以代表「TSUTAYA」的字母「T」為創作核心,轉化為一個類似於對話氣泡的圖形,以表達出所重視的文化與交流,配合為品牌而設計充滿年輕活力的簡約字體,為地標注入新力量。於品牌的網頁的中有一段寄語囊括了品牌所想:「沉迷於自己喜歡的事物,對於以後的生活非常重要⋯⋯未來,我們需要創造屬於我們自己的世界,擁有自己喜歡的東西、你可以遇到志同道合的人、那個人也會告訴你他們喜歡甚麼,那將成為你的世界。」

圖片來源:SHIBUYA TSUTAYA/Culture Convenience Club

以前SHIBUYA TSUTAYA吸引眾人的流連,因為在內可以租借CD、DVD和書籍,不過時移世易,這些元素慢慢地走向式微。在重開之後地下二層、地下一層和一樓將會引入動畫、音樂和娛樂元素,還可舉行各式有關於流行文化的活動和Pop-up Store,這三層的理念是打造一個專為創意而設的空間(Create What You Like with IP from Around the World)。來到二至四樓,正如剛才所說是特別留給咖啡廳的,目標打造一個啟發式的空間,迎合現時所趨向的遊牧工作模式。至於五至七樓將會提供獨特的相遇機會與體驗,包括有休閒空間、書店和咖啡館,Pokémon亦會進駐其中,打造一個專為Pokémon卡牌玩家設計的對戰場地。