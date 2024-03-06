不止Jeff Koons雕塑成功登月？同行數百藝術作品含台灣詩人月球詩

【登月/Jeff Koons】繼去年氣球狗爭議後，美國當代藝術家Jeff Koons近日再一次成為藝文界焦點。他最新作品「Moon Phrases」早前隨私人企業Intuitive Machines開發之登月艇「奧德賽」（Odysseus）成功登陸月球表面，瞬間成為藝文界熱話，但原來Jeff Koons作品並不是這次唯一登上月球的藝術創作？



Jeff Koons與其登月作品「Moon Phrases」合照（圖片來源：@JeffKoons/X）

Jeff Koons實體雕塑登月作品

登月作品「Moon Phrases」由一個立方形透明盒子組成，五層結構內含125個直徑約2.5cm球形微雕。其中62個球體模仿地球能觀察到的月相，1個模仿月全蝕，其餘則代表能在外太空看到之月相，雕塑表面凹凸不平，呈現月球表面狀態。

每個小球都刻有一位歷史上重要人物的名字，譬如有David Bowie、瑪麗蓮夢露等流行文化Icon，在文學界別選出《百年孤獨》作者馬奎斯以及珍·奧斯丁做代表，也有愛恩斯坦、霍金等科學家，同時還選出佛陀、耶穌等宗教人物。完整名單已於網站中公佈，全數為Jeff Koons本人所挑選，但具體挑選標準則未有公開。作品有三個分身，除了登月的版本以外，Jeff Koons亦製作了尺寸稍大版本留在地球，更製作了NFT版本，每枚索價200萬美金。藏家購入NFT後，便能獲「地球版」實體雕塑。

「Moon Phrases」其中62個球體模仿地球能觀察到的月相， 1個模仿月全蝕，其餘則代表能在外太空看到之月相，雕塑表面凹凸不平，體現月球表面狀態。（網頁截圖）

「Moon Phrases」由電子藝術公司NFMoon以及科技公司4Space協助研發，作品安裝在登月艇「奧德賽」表面，早前成功在2月23日登陸月球，號稱是首個「被授權」登月的藝術作品。但這次隨「奧德賽」登月的，同樣有選出222名藝術家作品登月之「Lunaprise Museum」計劃。

除了Jeff Koons雕塑，還有數百名藝術家作品成功登月？

「Lunaprise Museum」網站宣傳圖

不同於Jeff Koons實體雕塑作品，「Lunaprise Museum」計劃是將所有作品刻錄在類似DVD的鎳金屬光碟上，再夾在登月艇外部發送至月球。這由科技藝術公司Space Blue提出，有興趣參與之藝術家需要先將作品發到該公司，再由Space Blue選出222名藝術家作品存檔於鎳金屬光碟上。非牟利組織Arch Mission Foundation是計劃參與者之一，而該組織又另外提出「方舟月球藝術典藏（Arch Lunar Art Archive）」計劃，選出世界各地多名新銳當代藝術家參與登月。

台灣詩人煮雪的人前日（4日）在X表示，其詩作〈月球博物館〉在2022年2月獲選入「方舟月球藝術典藏」計劃順利登陸月球，該光碟預計能在月球上存放超過五千萬年。除了他以外，更有多名台灣藝術家成功入選，包括花藝設計師吳尚洋、當代藝術家陳建榮和倪灝等，暫時未有資料表明光盤具體存放了多少藝術作品。