《SPY×FAMILY》封面上的名椅（四）　劃時代的鑽石椅和鬱金香椅

【SPY×FAMILY/ 設計／設計師椅子/ Designer Chair】乘著遠藤達哉創作的《SPY×FAMILY》（間諜家家酒）人氣持續，早前為大家介紹過原來除了原著漫畫和最新電影內容的匠心獨運，就連單行本封面上都有著匠心巧思，封面角色坐的椅子全是傳世經典。作品最新的第十三卷單行本於本月推出，藉此機會來看看最後的三件別具影響力的設計師椅子。



《SPY×FAMILY》第十一卷單行本封面

第十一卷：艾彌爾、尤恩 × Hill House

第十一卷封面上兩位外型喜感十足的艾彌爾和尤恩是安妮亞和達米安的同學，常常出現在達米安身邊是他的小跟班，話雖如此，但他們三人其實無分彼此，有福同享有難同當，相信眼利的朋友定會認出，他們所坐著的椅子與第七卷封面上達米安的Willow Chair是同一風格，不過前者較為窄長，達米安的更顯得莊嚴寬大，似乎有一點主次之分。但事實上它們都是由20世紀初蘇格蘭建築及設計師Charles Rennie Mackintosh所設計的，而且分別為不同的對象和顧客所設計，所以只是風格上一致卻非同一系列更有著不同的功能。

Charles是一位現代主義的先鋒設計師，結合新藝術運動與日本主義成就出獨特設計，對於蘇格蘭格拉斯哥市影響深遠，當地很多建築和他的作品都有著類似的風格。至於Hill House是他於1902年受邀為蘇格蘭海倫斯堡一家大宅「Walter Blackie’s Hill House」進行室內設計，應用了一貫的簡潔設計，用上很多直角線條形成格柵圖案，於其中一間白色睡房的衣櫃之間有一處狹窄的空間，Charles在此設計了一張椅子用來連貫空間，有著高椅背、呈幾何結構的木製椅子，最後塗上黑色，座墊則用上米白色布料以配合房間色調。由於當時沒有替家具取名的習慣，所以直接稱之為「Hill House」，由於椅子最大的功能是用來協調、銜接空間，而非單純地供用家安坐，所以激起設計界的討論。

《SPY×FAMILY》第十二卷單行本封面

第十二卷：席爾薇雅 × Diamond Chair

第十二卷封面上的是男主角黃昏的上司，由於其處事手法強硬果斷而被稱為「鋼鐵淑女」，與之相配的椅子是50年代面世的傳世作品鑽石椅（Diamond Chair），由著名家具設計師與藝術家Harry Bertoia設計，Bertoia擅長金工，於30年代已經開設他的金屬工作室，並進行珠寶設計和金屬加工的工作，後來因為二戰沒有足夠的金屬供他使用於是去當了一陣子的平面設計師，直到50年代最終落戶美國兩大著名家具企業之一的Knoll，並創出5件為人所津津樂道的「Bertoia系列」，其中一件就是鑽石椅。

Harry Bertoia及Diamond Chair（圖片來源：Knoll）

Bertoia的初衷並非想單純地設計家具，椅子不單只可以用來坐著休息，作為空間的一部分更可以欣賞細味，他的想法為家具注入了不少藝術氣息。鑽石椅聞名之處是其前衛的外型，結合了Bertoia對於藝術、雕塑、金屬的獨到知識，他曾經形容作品的主要構成元素是空氣，空間可以穿透它與環境融為一體。有趣的是他為Knoll效力期間，並沒有受到壓力地可以隨意創作，Knoll也沒有要求他何時要交出一件家具，創作自由度極大卻成就出一件又一件聞名於世的作品。

《SPY×FAMILY》第十三卷單行本封面

第十三卷：卡蜜拉、米莉、雪倫 × Tulip Chair

最新一卷封面上的是女主角約兒的同事卡蜜拉、米莉和雪倫，她們同為市政府工作的職員，最初約兒萌生起要與男主角假結婚的念頭，便是因為受到同事的閒言閒語，不過自結婚之後眾人的關係變好。至於她們坐著的是現代家具的代表之一Tulip Armchair（鬱金香椅），是由芬蘭裔美國建築師沙里寧（Eero Saarinen）操刀之作，這件作品也使他聲名大噪。沙里寧是一位極具聲譽的著名建築師，他參與設計過通用汽車科技中心、紐約甘迺迪機場的第五航站樓以及很多企業的總部。至於他將目光轉向家具設計的契機，是參與了1940年的「家具有機設計」比賽並贏得第一名。

與之前介紹過的眾多封面名椅不同的是，鬱金香椅是單腳的，作為建築師的思維使他對於空間特別敏感，隨著時代進步反而人們的擁有的空間愈來愈少，椅子和桌子的混亂地擺放時建構出一個醜陋、不安的世界，所以他催生出單腳椅的念頭，可以營造出一個桌椅都統一的環境。鬱金香椅主要以玻璃纖維強化塑膠製成，內裡有鋁桿作支撐，椅身線條優雅，由豐滿的椅身到纖細的椅腳婀娜多姿。鬱金香椅適合量產，符合現代用家的需求，稱得上為一件劃時代的經典家具。