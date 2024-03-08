龍珠／IQ博士作者鳥山明辭世　同行後輩均發文哀悼日本漫畫巨匠

【漫畫/鳥山明】日本傳媒於今日（8日）悲報，《龍珠》《IQ博士》漫畫家鳥山明因急性硬腦膜下血腫於3月1日逝世，終年68歲。鳥山明工作室Bird Studio發表聲明表示其喪禮由近親舉行，並指鳥山明離世前還有工作在進行，對新作未能如願公開感到遺憾。鳥山明作品影響了無數讀者，《海賊王》作者尾田榮一郎、《火影忍者》作者岸本齊史等同行後輩均發文表達敬意。



工作室發表聲明證實《龍珠》、《IQ 博士》作者鳥山明離世。

1955年4月5日出生於名古屋的鳥山明，原先於廣告設計行業工作，後轉投漫畫創作，1978年以《Wonder Island》（ワンダーアイランド）於《少年Jump》上嶄露頭角。繼而連載《IQ 博士》，這部作品於1981年被改編為動畫，廣受歡迎。

鳥山明逝世的消息傳出後，即成為各國討論區的熱話話題，全球粉絲哀號留言「R.I.P」。（網上圖片）

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1984年，他的另一巨作《龍珠》連載開始，不僅在日本，更在全球掀起熱潮，成為家喻戶曉的經典，《龍珠》系列在全球的銷量超過4億本，是日本漫畫史上的一個重要里程碑。《龍珠》帶領《少年JUMP》進入巔峰期，與同期作品井上雄彥的《男兒當入樽》、車田正美的《聖鬥士星矢》和冨樫義博的《幽遊白書》並列為初代「少年JUMP四大天王／四大台柱」。鳥山明亦為《勇者鬥惡龍》、《超時空之鑰》、《藍龍》等多款知名遊戲擔任角色設計師，近期還有動畫《沙漠大冒險》等作品問世。

《龍珠》官網發出公告表達對鳥山明哀悼，並希望大家未來仍能喜愛其作品。鳥山明同行與後輩們紛紛表示哀悼，包括《I"s》作者桂正和、《海賊王》作者尾田榮一郎、《火影忍者》作者岸本齊史等。尾田榮一郎表示：鳥山明不僅創造了令人回味的作品，還開創了一個大人小孩都能享受漫畫的時代，對其時代創作者影響巨大。至於岸本齊史更尊稱他為「漫畫之神」，地位無法超越。