2024巴黎奧運殘奧海報出爐　畫風超細緻似尋寶遊戲　盤點三大看點

【巴黎奧運2024/海報/插畫】2024巴黎奧運會以及殘奧會海報日前終於出爐！兩者皆由法國著名插畫家Ugo Gattoni操刀，兩張海報作連貫設計，合拼起來便是一幅巴黎奧運殘奧眾生相。Gattoni作品以細膩入微見稱，這次海報作品固然不例外，藏有多個奧運以及法國元素細節，不妨一同來看看海報設計巧思！



法國著名插畫家Ugo Gattoni作品向來複雜精緻，藏有多個細節，曾與愛馬仕、卡地亞等多個大牌合作。這次巴黎奧運會以及殘奧會海報色彩夢幻，使用「雙聯畫」設計，兩張海報可以獨立觀看，也可以合拼成一張連貫作品，包含數千個細節。Gattoni表示兩張海報總共投入超過2000小時，即若六個月密集工作才得以完成，那麼兩張海報有什麼值得特別留意之處？

1. 傳統奧運和殘運符號

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既然是奧運會以及殘奧會海報，當然少不了象徵五大洲的奧運五環以及殘奧會標誌Agitos。在海報下方跳台上，則暗藏了奧運會格言「更高、更快、更強」（CITIUS, ALTIUS, FORTIUS）。象徵奧運獎牌之雕塑在海報上方位置，而火炬則是藏在獎牌雕塑附近之海岸裡。若是看得夠仔細，更能發現畫面左下（即過橋後位置）之火炬接力。

2. 2024巴黎奧運會與殘奧會特色元素

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除了醒目2024巴黎奧運標誌以及散落四周的奧運會吉祥物（一共八個）外，Gattoni亦描繪了馬賽海港畫面，屆時奧運火炬將從希臘乘船抵達此地，而2024年巴黎奧運會帆船賽事也將在此舉行。畫面左下能看到塞納河上船隻，他們將在2024年巴黎奧運會開幕式期間航行。這次巴黎奧運會新增街舞、攀岩、滑板和衝浪四個項目，自然也呈現在畫面中。另外巴黎2024奧運組委會將在奧運會期間舉行大眾賽跑活動，讓業餘運動員能夠沿著奧運馬拉松的路線跑步，同樣也捕捉於海報中。

3. 巴黎和法國象徵

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放眼一看，海報最醒目就是中央之埃菲爾鐵塔。右上方（即殘奧會海報部分）能看到同樣為巴黎地標之凱旋門。海報不同部分建築呈現19世紀巴黎奧斯曼建築風格，以其砌石立面、鐵藝陽台和大窗戶而聞名。跨越塞納河的亞歷山大三世橋以外，Gattoni也加入了巴黎最古老大橋「新橋」（Pont Neuf），自然也有將舉行田徑賽事之法蘭西體育場（Stade de France）。凡賽爾花園、協和廣場(Place de la Concorde)、巴黎大皇宮(Grand Palais)、巴黎傷兵院（Les Invalides）等多個巴黎名勝也藏於海報各處。

2024巴黎奧運會與殘奧會海報合二為一畫面（奧運會官網）

除了以上提到之各個細節外，Gattoni更在海報各處描繪了29個夏季奧運會賽事以及18項殘奧項目，大家不妨仔細找找自己喜愛的體育項目！