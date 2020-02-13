【武漢肺炎】直面死亡和人性　紀錄片講述中國醫生的艱辛與不易

2020年2月7日凌晨，武漢中心醫院官方宣布李文亮醫生在抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎（武漢肺炎）疫情中不幸感染，經全力搶救無效去世。這個年僅34歲的眼科醫生是這次新型冠狀病毒肺炎疫情最早的示警者之一，「吹哨人」在吹響了哨聲後，卻永遠的離開了我們，無數人為李醫生的離世感到惋惜和痛心！

2020的這個春節，沒有「年味」 ，沒有煙花和爆竹，也沒有奶茶和火鍋，所有的一切都被突如其來的疫情所取代。

而我們這些被「禁足」在家裡，可以避不出門、每天刷新聞的人，在當下絕對算得上是幸福的。因為，還有一群人，他們逆行而上，把白衣當戰袍，成為普通百姓和病毒之間的一道防線。他們和李文亮醫生一樣，有著平凡而偉大的名字——中國醫生。

很是應景，有一部關於醫生的紀錄片《中國醫生》於大年初三上映，真實展現了一個個有血有肉的醫生形象，剛播出就拿下了豆瓣9.3的高分。千萬網友看後一致評價：看哭！

不敢死以免浪費國家資源 在中國做醫生到底有多難？（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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《中國醫生》不同於所有的醫療類電視劇，它足夠真實，沒有刻意神化醫生。它告訴我們醫生除了要經歷常人難以承擔的辛苦，不得不直面死亡和人性之外，也和普通人一樣會累、會緊張、會無能為力，只不過因為對醫生這一職業的信仰，扛起了生命的重量。

而紀錄片裡的幾名醫生，只是中國龐大醫生群體的一個縮影。在這次防疫工作中，我們看到了無數平凡而偉大的中國醫生：84歲的鐘南山院士，2003年沙士（SARS）時，他說「把最重的病人，送到我這裡來」；2020年的春節又義無反顧地衝向了武漢防疫第一線。73歲的李蘭娟院士，日以繼夜地與病毒賽跑，每天只能睡3個小時。身患漸凍症的武漢金銀潭醫院院長張定宇，顧不上被確診感染的妻子，始終留守在最前線。

還有愛漂亮的女醫生護士們，為方便穿防護服，集體剪掉長髮。因長期戴口罩和穿防護服，她們的臉被悶到過敏，不斷消毒洗手後，很多人雙手開裂出血。超負荷運轉後實在累了只能臥地而眠……

大年三十晚上的年夜飯，也只有公仔麵、蛋黃批和餅乾，可儘管如此，依舊有千千萬萬的醫護人員前赴後繼趕往武漢，「不計酬勞、不論生死」。

「中國醫生」這四個字承載了太多的重量，在災難面前，他們是救死扶傷的戰士，是我們的希望和英雄。可是這世上哪有什麼超人，醫生和我們一樣都不過是凡人肉胎，只是他們用知識和科學努力救回一條條生命。因為「健康所繫、性命相託」的誓言和責任，不斷在危難時刻挺身而出，他們完成了自己職業的使命，我們也應給予他們最基本的尊重，不讓他們寒了心。

願2020年不再看到讓人痛心的「傷醫」事件，願每個醫生都能得到更多的信任和愛護，願所有與病毒奮勇抗戰的中國醫生都能平安歸來！

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