「反革命」抑或「護黨救國」？　國民黨「清黨」後如何渙散至今

1927年，國民革命軍北伐形勢一片大好之際，蔣介石突然發動「四一二事件」進行「清黨」，這是中國國民黨乃至整個中國近代史極為重要的轉折點。中共斥之為「反革命政變」正說明了該舉措的非法與背離革命初衷，而蔣介石與國民黨右派目之為「護黨救國」也顯露了內部意識形態分裂的危機。

但無論敘事角度為何，都無法改變國民黨自此之後組織與思想渙散的事實，其影響迄今都無法消除，可說是國民黨的百年硬傷。

蔣介石於北伐途中發動「四一二事件」奪權。（鳳凰網）

「四一二事件」常被國共雙方解釋為純粹的反共行動，但這其實又牽涉蔣介石和國民黨右派伺機剷除異己與奪權的私心。當時手握重兵的蔣介石擔憂，立場左傾的汪精衛將與國民黨左派、共產黨聯合架空自己，故身為國民政府軍事委員會主席的蔣介石，有意削弱中央政治會議與國民黨中央執行委員會的權能，將「黨指揮槍」掉轉為「槍指揮黨」，致使國民黨與共產黨對蔣的疑慮不停增長。結果當1926年國民政府自廣州遷往武漢後，雙方的衝突也隨着北伐的熾烈更形白熱化。

1927年1月，蔣介石於南昌召集中央政治會議，打算同武漢政府相抗衡，並於2月19日南昌特別黨部成立大會上，殺氣騰騰地宣稱：「我只知道我是革命的，倘使有人要妨礙我革命，反對我的革命，那我就要革他的命……中正自信永遠不會變成一個軍閥，更不會改成一個新軍閥」。但武漢政府顯然不作如是想，其於1927年3月召開國民黨二屆三中全會，決議統一黨的領導機關，由中央執行委員會控制黨政軍大權，並取消軍事委員會主席一職，改以主席團代替，並削奪蔣介石的多項職務，意圖重申黨權。

但掌握槍桿子的蔣介石豈甘心屈服，於是一面加速向江浙進兵以取得當地財閥支持，一面藉助幫派奪取地方黨組織。最後，蔣介石斷然發動「四一二事件」，大舉鎮壓上海工人糾察隊與捕殺共黨黨員，同時搗毀與控制各地國民黨黨部，並於4月18日宣告遷都南京，正式與武漢政府決裂，是為「寧漢分裂」。接着蔣介石再利用南京的「正統」國民政府召開中央執行委員會與監察委員會，再編造一連串會議紀錄以強化「合法性」之後，正式下令各地組織「清黨委員會」除去共黨，就此引發一場腥風血雨的大屠殺。

在「四一二事件」中慘遭國民黨軍隊殺害的人士。（上海檔案信息網）

儘管部份國民黨黨部，還惺惺作態地聲稱清除共黨時「絕不圖報私怨瞻徇情面畏懼勢力」，但濫捕濫殺仍時有所聞，《大公報》都痛批「今寧政府標榜反共產黨，獨司法觀念則學共產黨，其處置共黨也，猶之共黨主張之赤色恐怖……在寧政府之治下，仍日見不宣布罪狀之殺人。彼特務處之性質，果何異於軍政執法處？又何異於兩湖之共產黨？……何以主張全民革命之國民黨，而殺戮異己如是？」將國民黨譬喻成北洋政府與蘇俄共產黨的翻版。這對向來主張反帝國主義、國民革命軍為人民之軍隊的國民黨來說，絕對是最沉重的批判。

堅決武力清共的吳稚暉（1865─1953年）曾表明「治理中國止有國民黨，沒有聯了共產黨來共治的可能」，但真相是隻有擁護蔣介石的國民黨派系才有治理中國的資格。因此無論是共產黨、國民黨左派、或同情工農群眾的人士，幾乎都不分青紅皂白地被殘殺或構陷。再說連蔣介石也親口承認「究竟那個是真正的黨員，那個是跨黨的黨員，究竟那個是忠實的中央執行委員，那個是跨黨的中央執行委員，不說各位同志不明白，要懷疑，就是我做主席的，也弄不明白」，因此冤殺濫殺自然無可避免。

國民黨元老吳稚暉。（網絡圖片）

「清黨」雖然將共產黨清出國民黨，但對國民黨本身的打擊也十分劇烈，首當其衝的即是黨紀與黨組織的毀滅。蔣介石恃軍奪權、另立黨中央與政府，完全摧毀孫中山以黨領政的政治原則，也造成國民黨黨組織始終得依賴蔣的軍事權威才能施行統治，沒法健全地發展。地方黨部更是在大屠殺之後幾乎被摧殘殆盡，土豪劣紳則趁機混入，致使難以獲得底層人民的認同。到1933年底，國民黨在全國僅有未滿17％的縣設置縣黨部，可見與地方關係的疏離，而這種統治力度的侷限也成為國民黨失去民心的致命傷。

根據統計，國民黨曾號稱擁有百萬黨員，但在「清黨」後，至1929年10月僅剩65萬。作為國民政府統治核心的江蘇，1928年江蘇省黨部報告道「黨員對黨灰心，不來登記者佔十之三四；存觀望登記者十之四五」；連國民黨經營多年的廣州市，也僅有不到10％的黨員報到登記，顯見對國民黨的失望與恐懼。《中央日報》社論也承認「清黨達到我們目的了，但蘇皖閩浙各地，土豪劣紳也乘時蠢起，捏詞誣告本黨青年忠實同志為C.P.，從事工農運動者為共黨……忠實同志致遭殘殺的到處皆是，信仰不堅被金錢軟化墮落的更多」。

國民黨對共產黨員和異己的濫殺冤殺，也導致不少黨員離心。（維基百科公有領域）

而為了彌補流失的黨員，蔣介石大力敦促軍人與公務員入黨，甚至把根本不懂三民主義的張學良（1901─2001年）、閻錫山（1883─1960年）、馮玉祥（1882─1948年）等地方軍閥也拉攏進國民黨核心，以求安撫各方勢力。這對曾高倡剷除軍閥的國民黨來說，實在不能不說是種反諷。且這種僅靠吸收軍事與政治菁英成長的黨組織，註定無法理解工農階級的要求、也得不到渠等的支持。

最重要的是，1927年汪精衛首先倡議要連帶思想「清黨」、「將共產黨的理論，夾雜在國民黨的理論中的，一一剔了出來」之後，國民黨便開始以「一反其義」的方式改變宣傳。但是國民黨的救國理論與共產黨有諸多通合之處，何況國民黨的架構與思想受蘇共頗深，根本無從區分或清除，這導致國民黨員無所適從與引發更多爭論，甚至連「打倒帝國主義」一詞都被視為有推翻資本制度之嫌的紅色口號。時任中共最高領導人的瞿秋白（1899─1935年）遂譏諷：「你們要清黨清理論，不如老老實實，將共產黨所教給你們這班不肖學生的東西，公開的都清出來」，凸顯國民黨在理論建設一片蒼白的弱點。

知法犯法、破壞黨紀、地方統治無力、疏離工農階級、又缺乏強力的中心論述，這都是蔣介石「清黨」後的副作用，也使國民黨日後在內戰中慘敗。這些負面遺產還遺存至今，令國民黨依舊提不出有力的思想吸引人民，亦無法有效控制地方黨組織，甚至還要自打嘴巴地跟風台獨立場，致使其在幅員甚小的台澎島嶼上也勢蹙難存，而唯一不變的核心思想反倒是反共。儘管台獨人士咬定國民黨之所以失敗，乃因不合趨獨的台灣民意，但實際上早在1927年蔣介石決意奪權清共開始，國民黨就註定走向自己的反面、迎向自己的毀滅，其末路絕非始於今日。