內地殺妻殺女友案頻發　網絡蔓延「恐男」「恐婚」情緒

近期內地多宗女性遇害案接連曝光，而兇手多位受害者丈夫或男友。新聞經傳媒廣泛報道及社交平台傳播後，「恐男」「恐婚」情緒在網絡蔓延，「丈夫」和「男朋友」突然蒙上恐怖色彩。

許男早前在接受內媒採訪時，曾在鏡頭前淡定講述妻子失蹤經過，又質疑妻子智商，後來被警方鎖定為殺妻疑犯。（網上圖片）

「珍愛生命，遠離男人」？

「恐男」言論在內地網絡上一直存在，這次引起各方熱議，主要是最近男性犯罪的新聞不斷登上微博熱搜，又被稱為「中國女性受害集錦」：受害者身份多數是妻子和女朋友，也有僅得7歲的女童；施害者則是受害者親近的人，以丈夫和男朋友最常見。

7月25日，浙江杭州警方通報，失蹤近20日的來女士案件告破，其許姓丈夫交代，因家庭生活矛盾對妻子產生不滿，故趁其熟睡時將其殺害，分屍後拋棄。 7月27日，四川安岳警方通報，失蹤數日的方女士案件告破，其屈姓丈夫供述，他趁妻子熟睡是將其殺害，用行李箱將屍體運回老家掩埋。 8月4日，雲南勐海警方通報，從南京離家前往雲南後失蹤24日的李姓女子已經遇害，她被男友誘騙出遊，卻遭到對方殺害並拋屍荒野。 8月6日，湖北襄陽警方通報，失蹤3日的7歲留守女童已證實遇害，兇手是57歲男鄰居，他在殺人後將屍體埋在家中後院。

這是要全社會恐男嗎？ 南京失聯女生李倩月被殺案中微博最熱門的評論之一

在微博、豆瓣等社交討論平台上，不少網民看到新聞後都表達了「恐男」情緒：「今天新聞殺妻碎屍還是初戀，明天新聞殺女朋友埋屍，太可怕了，日常恐男」、「戀愛被殺，婚後被殺，還有家暴風險，真就恐男了唄」、「最近微博每天一個恐男小技巧，女孩子長這麼大也太不容易了，珍愛生命，遠離男人」……

內地問答社區「知乎」上，有人就杭州殺妻案提問。（網站截圖）

在內地問答社區「知乎」上，甚至有人提問：「最近網上很多殺妻案，女朋友問我咋辦，說我殺她咋辦？該怎麼回答？」這個問題吸引了1,081名用戶回答。此外，「如何看待杭州失蹤女子引發的微博大量恐男恐婚言論?」的問題也吸引了300名用戶回答，在回答貼文下參與討論或點贊的人數則更多。

實際上，杭州殺妻等案件引起輿論較多關注，除了因為部分行兇者作案手法殘暴，還有很大部分原因是犯人為掩蓋罪行，自導自演殺害伴侶的劇本，令「報案人就是兇手」的戲碼不斷上演。

圖輯｜南京女子李倩月被男友殺害案也引起廣泛關注（點圖放大）：

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但這些案件只是眾多社會（犯罪）新聞的冰山一角，畢竟世界各地每日都在發生命案，而女性受害者除了被殘忍殺害，也可能是遭受男性性侵、家暴等創傷。此外，殺夫案等女性犯罪案件也一直存在。

因此，內媒《澎湃新聞》的評論指出，日前激起熱議的殺害伴侶案件只是經網絡和傳媒放大的極端個案，不足以代表普遍的社會現象。推及個例到男性整體更是有明顯的邏輯謬誤。「看到男性犯罪的新聞就開始對男性表示厭惡，明顯是將『恐男症』的概念泛化了。」

在男性犯罪案件中，女性受害者除了被殘忍殺害外，也可能是遭受男性性侵、家暴等創傷。（示意圖/視覺中國）

據介紹，恐男症（androphobia）一般指的是女性對男性或男性氣質的恐懼，也是社交恐怖症的一種特異形式。通常來說，這應該屬於心理疾病的一種，因某些心理刺激或生活經歷對與男性打交道感到恐懼和害怕。有一些兒童天生就是「恐男症」。 生理表現為緊張、出汗、心慌氣短以及顫抖，臉紅是最容易表現出來的現象。患者往往都採取主動性的回避策略，不去接觸人，甚至把自己封閉起來。

生活中，有些「恐男症」的來源可能是一篇新聞報道、一部電視劇、親朋好友講述的親身經歷，甚至閒談中無意聽到的內容都能啟動一部分人的恐懼聯想，並使他們陷入無休止的 懷疑、焦慮、緊張、害怕等情緒之中。

但《澎湃新聞》的評論認為，熱門新聞上的「恐男」情緒顯然不屬於傳統定義上的「恐男症」。惟「厭惡男性」的極端觀點仍能得到大量網民認同點讚，足以見這種類型的發言背後女性的焦慮市場已經成為社會現象。有這樣焦慮的也不僅僅是女性，內地男性網民聚集的「虎撲」社區在一定程度上患有「厭女症」。聘禮、買樓、買車等經濟因素造成的男性壓力，也讓不尊重女性的言論大行其道。

網絡上出現「化糞池警告」「兩噸水解決問題」等「殺妻梗」言論。（網上圖片）

「兩噸水警告」、「化糞池警告」

值得注意的是，在這次「恐男症」的討論中，讓女性網民恐懼的不單單是新聞中的男性犯人，還有網絡湧現的一些「殺妻梗」言論。

在杭州殺妻案細節未對外公開前，網上一直流傳多疑兇許男多個作案手法，其中包括許妻失蹤當日，許家的用水量高達兩噸，據此推測許男在碎屍後通過抽水馬桶沖水拋屍。警方其後的通報則披露，許男在分屍後分散拋棄，將部分身體組織通過馬桶沖入化糞池。

有網民在提取上述素材後，改編成「化糞池警告」「兩噸水警告」等段子，以開玩笑的方式表達「你不順我的意，我就殺了你」的意思。在社交平台上，「不聽話的時候兩噸水解決一切問題」的留言也獲得很多點讚，還有人展示與配偶玩「殺妻梗」的對話截圖，公開討論如何殺人拋屍才能不被發現。

網絡上部分言論似乎是對許男殺妻行為某種意義上的認同，由此引起網民的「恐男症」。（網上圖片）

看到上述言論後，有網民在談論「恐男症」的時候不禁感慨：「當一場悲劇被戲劇化最終變成了男性用來威脅女性的梗——我有隨時傷害你的能力。女性又有甚麼理由不恐婚恐男？」