拍出超萌小蘿莉　記下不一樣的台灣　日本新生代攝影師川島小鳥

在鏡頭前瞪眼生氣，大哭流鼻涕，當她露出天真笑容時，又能把人萌到融化，日本2歲小女孩「未來醬」，真實展現了自己的喜怒哀樂，她的寫真集一年就賣出10萬本，成了被無數人追捧的小網紅。 未來醬是攝影師川島小鳥朋友的女兒，當時拍攝至少花了一年，除了睡覺，他都把相機背在身上，隨時捕捉未來醬的可愛模樣。

川島小鳥鏡頭裏，很少有打扮時髦的個性男女，而是那些被日常幸福包圍的人們：文藝、温柔、青春、質樸，充滿感染力。他也吸引了很多名人主動邀約：林宥嘉的婚紗照、郭采潔的專輯封面、佐佐木希出道10年的寫真集......等，是炙手可熱的新生代攝影師。

「我拍攝的東西一定是我喜歡的人和事物，我想要記錄他們當下打動我的模樣，讓這一刻可以好好地被保留下來。」

川島小鳥 Kotori Kawashima

《一条》團隊在東京對川島小鳥進行跟拍採訪，這是川島第一次接受大陸媒體專訪，我們和他約在東京品川的佳能畫廊S（Canon Gallery S），他和詩人好友谷川俊太郎在這裏合辦了一個小型展覽。

當天早上下着大雨，川島搭電車來和我們會合，他穿着黃色襯衫，揹着一個軍綠色帆布袋，看到我們露出非常靦腆的笑容，用中文說「你們好，我是川島小鳥」。

對川島而言，想拍的瞬間隨時會出現，所以他的相機幾乎不離身，也不提前制定拍攝計劃，而是根據當天心情去想去的地方。

以下為川島小鳥的自述：

我叫川島小鳥，我是攝影師，喜歡散步。

高中的時候我很喜歡電影，曾經想當電影導演，後來覺得攝影跟電影，其實也很接近，我就試着去接觸，結果我發現攝影很有趣，就一直拍到現在，至今已經20年了。

BABY BABY

我大學唸的是文學系，但那時我已經愛上攝影，我經常拍我的一個女性朋友，整個大學都在拍她，拍了4年。

2007年我把這些照片投稿到「新風舍平間至寫真賞」，那個獎項主要是給新鋭攝影師一個曝光的機會，拿到大獎就能出版寫真集，很幸運地我的作品獲得首獎，同年我就出版第一本寫真集《BABY BABY》。

未來醬

未來醬是我朋友的小孩，住在一個叫佐渡島的地方，佐渡島非常鄉下，保有很多日本文化和風俗，她住的地方是傳統日式老房子，我一直以來生活在東京，去到那裏真的覺得很酷，看着未來醬在這樣的地方長大，讓我覺得她很堅強，我很嚮往可以成為她那樣的孩子。

2009年我開始拍她，經過冬、春、夏、秋，我剛開始的設定就是至少拍一年，一邊借住她家，一邊和她生活。雖然說四季更迭是很正常的事，在這裏冬天下很多雪，春天開花，夏天有祭典和海水浴場，但我卻覺得很有危機感，因為這都是時刻在變化的，而小小的未來醬生活在這裏也是的，明年她會長大，我能拍攝的她兩歲的樣子，就只有當下。

+ 16 + 15 + 14

我第一次拍這麼小的孩子，未來醬當時根本沒有被相機拍的經驗，所以她並不知道我在拍她，當我要求她擺拍的時候，她不會理我；當我請她等我一下我要拍的時候，她也不會理我，那種被無視的感覺，簡直是太棒了。

現在這個手機的時代，大家對拍照多少都會有點意識，但未來醬沒有，如此一來我得要花更多時間和耐性，是滿辛苦的，不過很值得。

除了睡覺以外，我隨時都將相機掛在身上，因為是拍小孩，什麼時候會遇到想拍的瞬間，都是無法預測的，所以需要一直待機，隨時若無其事在未來醬身邊拍攝。

有很多哭很悽慘的畫面、很生氣、流鼻涕的照片，我覺得未來醬很帥氣，她用盡全力生氣、大哭、用盡全力展現自己的情緒，如果是大人的話根本不可能這樣，遇到心情不好的事只能忍耐，所以我覺得未來醬很做自己，真的很帥氣，我不是覺得有趣才拍這些照片，而是覺得很棒。

攝影集出版後，因為造成一波迴響，所以我決定再繼續拍一年，這一年中我們一起去法國，小小的未來醬，在法國對於任何事物都充滿好奇，也差不多那時候開始，她漸漸對鏡頭有意識，開始會擺拍。

我沒有算過實際拍了多少張，但我整理照片時，光是拍未來醬的菲林就有兩大箱。直到現在即使攝影作品已經完成，我每年至少會去一次佐渡島，看看那裏的變化。

明星

《明星》這本寫真集在台灣拍的，指得是那些臉上閃亮、洋溢光彩的素人，有別於《未來醬》長時間拍攝同一個人，《明星》裏的都是不同的市井小民，他們真情流露，對自己的生活感到幸福。

這是我拍攝時間最長的寫真集，長達3年，從7萬多張照片裏挑出來的。我想要呈現「一個日常，卻不日常的烏托邦」——那些美好的瞬間一直存在，只是我們沒有發現。

+ 8 + 7 + 6

一切要從2011年說起，那年日本剛發生311地震，很多家庭破碎，也讓我明白人真的要珍惜當下、珍惜和家人在一起。

我是剛好宣傳未來醬的寫真集來到台灣，我發現台灣人很樂觀，生活步調比較慢，不像東京，大家的生活只有工作，感覺台灣人因為小事也能夠快樂，就是小確幸吧，我想那種日常裏微小的幸福感，反而是支撐人生前進的動力。

我深受台灣的氣息着迷，在那之後的幾年往返數10次，甚至在台北租了房子，學了3個月中文、同時在當地生活，把一些我所看的風景和人記錄下來。

我喜歡搭火車旅行，有時候也會厚臉皮的拜託我的台灣朋友，騎機車載我四處去拍照，像是一些小街道啦或是偏鄉的小學。

「吃」好像是會讓人感到愉悦的事，所以我常拍攝別人吃東西的照片。吃布丁的小妹妹是我很喜歡的一張，那是我第一次看到有人可以吃布丁吃得這麼開心、這麼滿足。

創作這本寫真的時候，我30歲，對我而言那是一個跨越階段的瞬間，所以我想要投入更多時間，尤其針對一些學生和年輕人，因為那也是他們正值蜕變的年紀，可以拍下他們青澀、青春的模樣，是很棒的題材。

道

我和日本演員太賀合作的私人寫真集《道》，是我自費出版的。

+ 2

太賀在日劇裏面是成熟男子的形象，不過我當初和他合作，就是希望能以他私生活為主題，拍攝的期間差不多一年，當時是我主動聯繫太賀的，他給我的感覺很好，對我而言，他處於一個從男孩轉變成男人的過程。

我們一起去了東京、沖繩、台灣，我之前在台灣生活過，所以對當地還算熟悉，我們來到台灣時，太賀玩瘋了，整個人很融入，就是「很台」的感覺，展現出他男孩的一面。

這就是最有趣的地方吧，他可以一下是男人、一下又是男孩，兩個面向切換，讓我想不斷拍下去。

令人幸福的瞬間

Ｑ：您經常拍攝年輕人，和他們相處有什麼新發現嗎？

跟年輕人相處讓我感覺很自在。因為年輕就是可以很沒包袱、不需要顧慮太多，而且很正能量，但這一切又包含着不安定和未知。 我喜歡觀察那些正在蜕變的人，他們或許不是完美的，但他們正在變成完美的過程中，這是最令我着迷的。 有時候我會把煩心的事吿訴一些年輕的朋友，他們常常就是笑着跟我說「這沒什麼大不了啦，不用在意」。是啊！這種隨口的一句話，往往就是真相。

Ｑ：您通常如何挑選想要拍攝的對象？

我經常被稱讚很會拍人像和女性，我是在遇見的人群中，發現讓我眼睛一亮的人，我就會拜託對方給我拍。 我拍攝的對象有很多年輕人，前陣子也拍過老人家，我不覺得年紀或性別會是隔閡，甚至語言都不是問題，因為鏡頭就是一種語言，我相信人跟人的眼神交流也是一種語言。

Ｑ：您要如何捕捉人物的神情？

人物拍得好不好，其實80%都在於那個人本身，我只是拍下來而已。 因為拍下他們的時候，都是他們最自然的狀態、打從心裏的開心這類的，所以要等待跟觀察。我是個很堅持的人，我會花很長的時間去拍攝同一人或同一個題材，沒有拍到我滿意的作品我不會停下來，我是這種個性。 不管是《未來醬》還是《明星》都是花了長時間去做的，我會抱着「這是我最後一本寫真」、「不可以留下遺憾」的心情去創作。

+ 2

Ｑ：您會擔心作品風格被定型嗎？該怎麼突破？

有人說，我的風格是明亮、療癒系這類，我很開心，代表我的作品有辨識度，可是一方面也代表我有框架了，我也想嘗試拍拍別的東西。 《未來醬》很賣座，還有《明星》獲得「木村伊兵衛寫真賞」都讓我很開心，但也伴隨壓力，一度讓我陷入瓶頸，而我只能一直嘗試，等到想法有些雛形後，再去思考創作方向，有時我也會問問朋友的意見。

Ｑ：您的創作靈感來自哪裏？

比起為了拍照而去拍照，我更多的拍攝靈感，是來自我不經意的日常，像是去找朋友的路上，或是旅行時看到的風景。我其實最常拍的應該是野貓吧，整理照片時常常發現自己拍了很多東京路邊的野貓，或是一些影子，都是我乍看之下覺得有趣而拍的。 對於想拍攝的東西和題材，我時常變來變去，因為攝影就是捕捉當下的瞬間，我不喜歡提前去安排，現在就是只有現在。其實我從高中就無法接受，現在這一刻會成為過去的事實，所以我看到舊照片也會有點感觸，即使只是一般人拍的照，我也能產生認同——那是過去的某一瞬間。

Ｑ：您有計算自己一天會拍多少照片嗎？

我沒特別算過，但拍攝的時候用掉10到20卷菲林都是有的，我每個月都會去固定沖洗，有的就做成電子檔，等要用到時再印出來。攝影好玩地方在於拍攝的東西，不管過多久都不變，但你心境轉變了，你看到這些照片的感受也會不同了。

Ｑ：未來有什麼新的計劃？

未來還是專注在平面作品，前兩年我拍過黑白攝影，用光影去呈現人像，而不是色彩；近期我是想嘗試拍一些物品、風景。 我拍的都是我喜歡的東西，至於觀賞者用什麼角度去看，我不想設限，也不想給提示，每個人都有不同看法，但如果遇到和我感同身受的人，我會感到非常幸福。

編輯後記

川島出生在東京，比起高樓林立的市中心，他更喜歡純樸的小街道，拿着相機隨性地拍照就是他的日常。雖然我們事前就和他溝通好要跟拍他創作，但他當天才決定要帶我們去哪，「走吧！去新宿區的神樂坂」！

川島來過這裏好幾次，可無論是他多熟悉的地方，看到擺在路上的招牌、電線竿上的海報、街角邊的石墩，他還是會激動地不停按快門。

「這些東西一直都在，不過隨着我的心情變化，它們都會不一樣，或許上次來沒有注意到的，現在我看了覺得很美，我也會忍不住想拍」。

話說到一半，川島帶着我們走進小巷子，來到一座公園。這裏面有一座大象造型的石造溜滑梯，他拍着拍着，把相機對着我們，並邀請一條攝影師當他的模特。

從攝影師洗臉到轉頭大笑，川島從旁側拍，也不要求對方看鏡頭，兩人走上溜滑梯後，攝影師按照川島的要求擺拍了幾個動作，兩人比手畫腳溝通，拍到川島有滿意的照片才停下。

我們跟在他後面記錄他拍攝的過程，他一直很害羞。從事攝影工作20年，他幾乎沒有被人這樣貼身跟拍過，也幾乎沒有自己的個人照片。

休息的空擋，川島隨處找了個地方坐，拿出幾本自己的攝影集，和我們分享他的作品。他沒有來過上海，一直問我們上海是怎麼樣的地方？哪個季節去最好呢？就像朋友閒聊。

離開前，我們準備幫他叫出租車，但他笑笑地說不用，和我們一起拍了合照，就相互道別，走之前他說他要邊散步，邊搭地鐵離開：「接下來還會遇到什麼想拍的東西還不知道呢......」

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