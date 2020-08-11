這梵高臨摹品竟出自山村婆婆之手　80歲才出道開畫展證追夢不怕遲

看過天才藝術家梵高畫展中的《向日葵》，但是下面這些向日葵呢？這兩幅向日葵的臨摹，都出自一位80歲高齡婆婆楊佩蓮之手。不過比起梵高的《向日葵》系列畫作，楊婆婆筆下的向日葵，有著另一種來自自然的生命力和感染力。

楊婆婆的《向日葵》（點擊放大）：

楊佩蓮出生於湖南寧鄉的小鄉村，是她真實生活的山野環境，賦予了她對於《向日葵》的不同理解與表現。九歲才終於去學校唸書，克服重重困難小學畢業，依靠自學當上民辦小學教師，之後又當上公辦小學校長。除了教育事業，楊婆婆年輕時還憑著會計基礎和出色的能力，從事過商貿工作。並且不僅把自己活成了特定時代中勞動女性的楷模，還培養了3個優秀的子女，其中一個就是著名詩人/學者荒林。

經歷過那個年代中最艱辛的成長和生活遭遇，然而無論是戰爭年代的苦難，還是社會動盪時期的起伏，都沒有讓楊婆婆停止追求。學畫畫很苦，尤其還是對一個耄耋老人。有時候一坐就是長達8個小時，但是楊婆婆卻從來不喊苦不喊累，她反而說，做熱愛的事情，真的很幸福。清華大學資深教授藝術大師杜大愷先生在一次聚會中，從她女兒的手機裡看到楊佩蓮的畫，驚嘆為素人畫，提出要為她主辦畫展。於是，八十歲的婆婆就這樣把自己的畫展開到了北京798藝術中心。

不光是自然生長的向日葵，楊婆婆大多數的畫作靈感，全都是來自於對生活的體驗與觀察，還有對最熟悉的故鄉的懷念。小豬、兔子、刺猬、公雞、黃牛、西瓜、柿子、稚童……這些都是留在婆婆心裡的一方天地。

更多楊佩蓮婆婆的作品（點擊放大瀏覽）：

+ 10 + 9 + 8

「我在路邊看到一隻可愛的小狗，我會停下來和牠說話，叫牠不要走。我仔細看牠的鼻子、耳朵、嘴巴，拍下照片，然後回去就畫下來。」這樣充滿童真的話，簡直不能想到是一位八十歲老人對別人說出來的。這是她記憶深處遙遠的童年時光，或許曾蒙上過飢餓、寒冷的灰塵，但也依然想把在苦難之中發現過的美好重現出來，記錄出來，分享出來。

在愛上畫畫以後，楊婆婆曾遺憾，錯過了去接受美院專業指導的機會，但也正是如此，婆婆的畫一直都沒有受到「美術課」的保守束縛。在她80歲的腦袋裡，可以讓粉紅色的花豬飛上蘋果樹，還能插雙翅膀。男孩會乘坐著彎彎的月亮床飛向宇宙釣星星。還可以穿著肚兜躺在荷葉中央看天看雲。

女兒荒林在介紹媽媽的作品時，忍不住用最溫柔的口吻和我們分享：「母親的畫表現出了內心孩童的好奇天性。天上的雲，地上的牆，也會相互說話，萬物皆情，自然天成。」而在「孩童的天性」 中，還有一種最純粹的共情，是對苦難的援助，對英雄的瞻仰。當湖北處於新冠疫情的水深火熱中時，楊婆婆拿出了12幅畫作舉行義拍，將全部的善款悉數捐贈給了孝感、咸寧的中醫醫院。婆婆還把一線醫護們畫成天使的模樣，每一雙翅膀都是對英雄單純而又深切的致敬。用自己的畫筆，期盼著真正春暖花開，家國安康的春天。

有人在二十出頭的花樣年紀裡假借平凡難能可貴的藉口終日迷茫渾噩，有人在三十歲的現實壓力下放棄少年夢想，服從命運稍加施力的安排，但也有人在古稀之年嘗試嶄新的活法。藝君知道我們這代人最不喜歡聽到的人生建議是「別人80歲都可以，你有什麼不行」的強行對比。不過如果此刻你恰好擁有著一份熱愛的事物，不如試著看看這份熱愛究竟能護送你走到生活的哪一個路口，說不定走著走著，就走出一條康莊大道了呢。

種一棵樹最好的時間是十年前，其次是現在。

【相關圖輯】靜看你醒來的幸福 韓插畫家分享最平凡卻感動無數人的新婚生活（點圖放大瀏覽）：

+ 41 + 40 + 39

【相關圖輯】好爸爸插畫家永遠放老婆在第一位 只因明白你照顧孩子的辛苦（點圖放大瀏覽）：

+ 21 + 20 + 19

【本文獲「東方手藝人」授權轉載，微信公眾號：shouyiren2050】