抽濕機｜「這狀況」超危險可致火災！水箱定時倒水外還要留意一點

隨着降雨機率增加，許多人會使用抽濕機來對抗潮濕的空氣，保持室內舒適，不過不當使用不僅降低效能，還可能引發火災，《台電電力粉絲團》點出1個情形，抽濕機就必須停止使用或是進行報修，以免發生危險。



抽濕機安全使用指南！學會3個技巧避免抽濕機自燃

該如何快速判斷抽濕機有無當機狀況？《台電電力粉絲團》提醒大家，要記得定期檢查「抽濕機滿水停機功能」，檢查方式很簡單，將水箱裝滿後啟動抽濕機，觀察水箱滿水時抽濕機是否能正常自動斷電，如果發現功能故障，應立即停用並盡快報修，以避免水溢出來引發短路，若再加上老舊電線外露，將大大增加了電線發生故障並起火的風險，可能導致抽濕機自燃，引發火災事故。

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不只定期檢查抽濕機的運作是否正常，貼文指出水箱還有2大重點必須留意：

第一，確保水箱安裝正確到位，以防除濕過程中水溢出來並滲入機內，這可能造成機器故障或引起觸電等危險。

第二，記得定期清理水箱，以免積水成為黴菌孳生的溫床，進而影響家庭健康，此外水箱中的濕氣可能導致抽濕機內部零件受潮，提高故障機率，記得務必定期進行倒水和清潔工作，為自己的居家安全進行把關。

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