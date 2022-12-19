抽濕機｜款式、功能太多怎選擇？9大買機要點　網民認為皆要考慮

每逢冬季或梅雨季等陰雨綿綿的時節，空間容易潮濕，衣服怎麼晾也晾不乾，還容易造成發霉，因此家中備有一台抽濕機，能改善不少這些情況，不過市售抽濕機的機型、功能如此多樣，網民們在選購時多會考量哪些因素呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統帶讀者了解多數網民熱議的9大抽濕機選購因素。



選購抽濕機時，「價錢」其實只是其中一個考慮要點：（按圖了解）

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1. 價格

市售抽濕機價格從千元到萬元都有，是最多人在購買前最關心的選項，常會多方比價、趁優惠、打折時購入，並視自身預算來挑選合適的抽濕機。

網民討論：

．「我抽濕機預算最多1,800元，為了大公升抽濕機多抓一點預算的話，這樣就要分期付款」

．「這週美式賣場有在做優惠，價格便宜很多」

．「我需要大約12公升以內，不要太貴的，然後聲音不要太大聲」



2. 品牌

抽濕機有國產和進口機種，品牌多樣，像是HITACHI、Panasonic 等等都是常見的熱門品牌。消費者在購買前都會做功課，比較哪一家品牌經濟實惠又好用：

．「甚麼牌子的抽濕機好用不容易壞，最近下雨，家裏好潮濕」

．「目前有幾個品牌在猶豫， 想問問大家有沒有用過這些品牌的使用經驗可以分享呢？」



3. 外型

現今廠商推出的抽濕機不僅具實用功能，在造型、顏色上也愈來愈多樣，讓消費者可以按照自家空間大小、室內整體風格調性，挑選適合擺放的抽濕機，讓這款家電更多了裝飾用途。

．「外型是我愛的日式極簡風格，看起來就很清爽，是一台超美型的抽濕機」

．「版上的抽濕機文章大概都看了一輪，我要求就是安靜、外型漂亮（白色控）」

．「對我來說，功能要好、外型更要好看，結果挑來挑去，都是挑到三X時尚又好看」



4. 適用呎數

挑選抽濕機機種需要搭配呎數做對照，買太小抽濕力不足；買超過所需的呎數，不僅預算要提高也無法發揮抽濕機的最佳功效。

．「我的抽濕坪數只有140平方呎，但是我看其他人抽濕坪數只有89平方呎也去買大公升抽濕機」

．「我選的適合呎數都大於我的房間」



簡略的判斷方法就是直接呎數=日抽濕力。以284平方呎房間為例，就可買8L/日抽濕力的機款。

5. 耗電量

網民最關心的第五名就是抽濕機耗電量的問題，擔心電費爆表，因此更偏好省電的機款：

．「家人在商場有看到抽濕機，看抽濕量可以取代掉家裏兩台還綽綽有餘，先不看價錢單看效果跟省電」

．「抽濕機很耗電以外， 要一直倒水真的好累」



建議在挑選時可以參考能源標章上標示的耗電量 ，想省電最好的辦法就是直接買標示能源效率第一到二級的機款。

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6. 有沒有附加功能

抽濕機除了一般抽濕的功能之外，目前許多家電大廠也會針對消費者不同的需求，推出許多附加功能，例如：結合清淨、乾衣、烘鞋功能等。

．「我現在偶爾也會拿房間8L的抽濕機來用，有乾衣功能，可是是很安靜的機型除起來感覺還是偏慢」

．「我抽濕機存放在浴室，主要兩三天會開啟乾衣」

．「現在很多抽濕機也有乾衣功能，好像也很實用，甚至還有結合冷暖風空調」



7. 噪音分貝數

如果想開抽濕機快速讓室內的濕度降低，通常會直接選擇高速運轉模式，但風速越大音量也越大，因此消費者會將噪音分貝數納入考量。

．「看了測試影片好像沒啥聲音，我很在意聲音，低頻或共振是絕對無法接受」

．「大家說那台是『暴力抽濕』，意思是抽濕效果很好，但聲音很大」

．「主要放在更衣室還有儲藏室，可不用特殊功能，需求的話：抽濕力 > 省電 > 噪音」



8. 有沒有IoT

隨着物聯網、AI與聲控科技發達，許多廠牌的抽濕機內建IoT智慧家電，透過手機App就可以遠端操控，有時候出門忘記關抽濕機就能馬上處理，透過遠端控制來關閉；在外突然下雨，也能趕緊遠端控制啟動抽濕機，一回到家就不會很潮濕。

．「有智慧聯網的功能可以遠端遙控開啟跟設定抽濕濕度覺得還蠻不錯的」

．「把智慧音箱連動了溫濕度感應器，只要濕度數字偏高，就可以自動化開啟抽濕機，大概跑1-2小時就很不錯，回家的時候感覺舒爽很多」



9. 是否貼有「商品安全標章」

購買抽濕機時，消費者更偏好檢驗合格並貼有「商品安全標章」的電器家電，以避免電器火警的意外發生。台北市政府消防局也曾宣導：「一定要確認抽濕機貼有『商品安全標章』，並注意是否為公告召回瑕疵機種」。

另外也要注意，把抽濕機放在角落不通風、不利循環的位置、濕度調得過低，以及直接將衣物覆蓋在抽濕機上，還有共用插座、延長線等，這些糟糕行為都可能造成憾事發生。

（DailyView網路溫度計授權使用）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年11月22日至2022年11月21日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『買除濕機』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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