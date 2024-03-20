教育子女｜你也是「潛望鏡父母」？電子產品盛行　養出新形態家長

你聽過「潛望鏡父母」（periscope parents）嗎？繼直升機父母、割草機父母之後，數碼時代又出現了「潛望鏡父母」這個新名詞，指的是在α世代下開始「電子育兒」（3C育兒）的父母。對於這樣的教育模式，各界也出現許多面向的討論，一起來看看新世代下的家庭教育新趨勢吧！



α世代新趨勢！科技下的「3C育兒」法

在X、Y、Z世代後，2010年後出生的α世代（阿法世代）從小就接觸各式各樣的數碼科技產品，只要一台手機或平板電腦就可以觀看卡通動畫、漫畫或電子書，新科技帶來新的娛樂及成長模式，孩子不再像以前一樣親近自然，或需要其他玩具刺激，網絡正式成為獲取新知的主要管道。

一開始，有許多家長不樂見這樣的變化，出於電子產品藍光對健康的影響，也會禁止或限制孩子使用電子產品。不過，近來出現「電子育兒」的新趨勢，不少人開始積極運用電子用品來照顧小孩，除了作為學習或娛樂輔助工具，也會透過智慧手錶、手機的App定位功能或是AirTag，來隨時掌握孩子的位置與狀況。

相關文章：親子｜孩子在研究剪刀 你有甚麼反應？7個Q&A判斷你是哪類型父母

+ 28

甚麼是「潛望鏡父母」？電子監控有甚麼好處？

「潛望鏡父母」指的就是這些透過電子產品掌控孩子狀態的家長，就像潛水艇的潛望鏡，透過隱密的方式監控小孩。這種方式的好處是能夠第一時間得知孩子的動態，平日放學接送若遇到小孩晚下課或父母塞車的情形，也能夠及早聯絡通知；如果孩子遇到壞人或有其他突發狀況，經由App定位，父母就能及時察覺。其實電子產品之於育兒不全然是負面影響，若妥善運用也可以對親子關係有所助益。

讓父母退居幕後的「潛望鏡」模式，還能夠讓孩子提早學習自主獨立，過往父母可能會不放心讓年幼的孩子自己上下學或出門進行其他活動，不過在現代科技的輔助下，就算不在孩子身邊也可以及時更新他們的狀況，家長們就能更大膽地放手讓孩子自由、獨立地進行想做的事。

定位、監控涉及隱私 需尊重孩子意願及留意資安問題

不過，電子育兒中經常出現的定位監控甚至是遠端監視器，雖然能幫助忙碌的父母隨時關心孩子狀況，也可能會侵犯到孩子的隱私權，造成心理不適或對父母產生隔閡。「潛望鏡」教育模式應建立在親子雙方互相同意、信任、尊重的原則之上，留給孩子私人空間，只在必要的情況下適度使用。

此外，定位或監控系統涉及隱私，需要特別留意資安問題。不管是家用監視器還是定位App，一旦被駭客入侵就會導致個人隱私外洩，可能被有心人士利用，造成安全隱患。因此，選擇使用的軟件時要特別注意開發商是否能夠信任，不使用來路不明的系統或軟體，使用過程中也要時常留意有沒有出現異常狀況。

【延伸閱讀，更多教育子女建議】

沒錢沒資格做父母？富養、窮養孩子各有好壞 5大原則助取平衡

+ 7

兒童版YouTube設限時、檢舉4大功能 助父母把關免孩子沉迷受荼毒

+ 15

延伸閱讀：

AI機器人性騷擾？女記者被摸屁股「瞬間變臉」 開發商道歉承認1錯誤

「iPhone進水」趕快放米缸？果粉常見錯誤3做法 Apple官方闢謠：千萬別這樣

包小柏用AI「復活已逝22歲愛女」 3句話重現聲音…一家三口合唱生日快樂歌

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】