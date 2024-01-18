沒錢沒資格做父母？富養、窮養孩子各有好壞　5大原則助取平衡

近日，有台灣網民在社群論壇上發文表示，現在「窮養」一個孩子最低需要約570萬（台幣，下同），「富養」則需破千萬。許多網民紛紛在底下留言「寧願不生也不要窮養」、「窮養不如不要養」等。



但富養真的比窮養好嗎？不，其實富養也有許多缺點，台灣臨床心理師蔡百祥分析2種教養方式的優缺點，並提供平衡教育的方法。

無論是窮養還是富養，其實各有好壞！（按圖了解）

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富養孩子發展更全面 但對孩子成長造成4缺點

「富養」指的是，在物質、教育資源上提供孩子豐富支持的一種教養方式，常見於經濟條件較好的家庭，這樣的孩子能獲得許多學習的機會，可以上各種才藝班，甚至能出國遊學，孩子的生活中可能會有很多高品質的玩具、書籍和3C產品等。

臨床心理師蔡百祥表示，富養的孩子可以接觸更多元的知識和文化，能夠參加更多的才藝班與活動，有助於全面發展，而且擁有豐富資源的孩子通常更有自信，在參與各種活動也有助於提升社交技巧，不過會造成以下4缺點：

．依賴性：孩子可能會過於依賴父母提供的物質和支持

．解決問題力較差：孩子可能會缺乏自我解決問題的能力

．心理壓力：父母的高期望可能會給孩子帶來壓力

．不懂珍惜：可能不夠珍惜物質資源



窮養並非全是缺點 心理師曝4成長優勢

而「窮養」指的是，在經濟條件有限的情況下對孩子進行的教養方式。臨床心理師蔡百祥提到，在這種方式下，家庭可能無法提供孩子太多物質上的豐富或昂貴的教育資源，孩子從小就學會在有限的條件下生活，可會造成以下4缺點：

．資源限制：可能無法提供孩子豐富的學習和成長機會

．心理壓力：經濟條件的限制有時會給孩子帶來心理上的負擔

．社交挑戰：在與經濟條件較好的同齡人相比時，可能會感到自卑

．視野受限：由於資源的限制，孩子的視野可能不如富養的孩子廣闊



不過，臨床心理師蔡百祥表示，「窮養」其實也有以下4優點：

．獨立性強：孩子從小學會獨立，自己解決問題

．珍惜物質：孩子更懂得珍惜所擁有的，不會輕易浪費

．抗壓性高：孩子在面對困難和挑戰時，能展現出更強的韌性

．勤奮努力：孩子通常會更加努力，因為明白機會的珍貴



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窮養、富養如何平衡？ 記住5原則＋3大教養關鍵

窮養、富養各有其不同的優缺點，若能平衡窮養、富養，結合2者的優點並減少他們的缺點，將更有助於培養同理心、獨立性、責任感。臨床心理師蔡百祥建議，家長可以透過以下5原則平衡窮養、富養：

1. 提供必要資源，但避免過度溺愛

給孩子足夠的教育和生活資源，但避免過度滿足他們的每一個要求，讓孩子學會欣賞和珍惜所擁有的。

2. 培養獨立性和解決問題的能力

即使家庭條件允許，也要鼓勵孩子自己解決問題，培養他們的獨立性。

3. 設定合理的期望和目標

不要給孩子過高的壓力，設定合理的期望，鼓勵他們按照自己的節奏成長。

4. 教育孩子關於金錢和資源的價值

無論家庭經濟條件如何，都應該教育孩子理解金錢的價值，學會理財和節省。

5. 鼓勵社會參與和多元體驗

讓孩子參與社會服務或體驗不同的生活方式，了解不同的社會階層和文化背景。

臨床心理師蔡百祥強調，不論是富養或窮養，教養孩子最重要的關鍵在於塑造價值觀、陪伴關心、適當放手，透過這些幫助孩子在工作、人際關係、社會參與上取得成功，成為一個負責任、有同理心，並能正確處理挑戰和衝突的人。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】