小兒風癩｜四大風癩成因與體質飲食關連 即睇三大預防方法

坊間俗稱的「風癩」，屬中醫「癮疹」範疇，現代醫學又稱「蕁麻疹」。癮疹的臨床表現主要為突發性、游走性水腫樣疹塊，顏色呈鮮紅或蒼白，驟起驟降，搔癢難忍。小兒癮疹有多種成因，可因衛外不固、氣血不足、胃腸積熱、情志不調而成本病，總歸亦與脾胃有關。

本文作者：寸心中醫主理醫師



四大風癩成因 源於體質及飲食問題

1. 衛外不固

小兒脾胃氣虛，營衛之氣亦見不足，衛外不固，風邪易襲肌表，風寒束表或風熱鬱表亦會導致癮疹。

2. 氣血不足

小兒從父母稟賦之脾胃功能若有不足，氣血生化無力，血虛日久則皮膚失養，化燥生風，風氣搏結於肌表而成癮疹。

3. 胃腸積熱

小兒若過量進食煎炸食物，日積月累，胃腸不能自行排解積熱，熱鬱皮膚，則發癮疹。

4. 情志不調

小兒情志不舒則肝氣鬱滯，氣滯阻礙脾胃運化，氣鬱化火，鬱熱不得外泄，發於皮膚，形成癮疹。

脾胃為後天之本，飲食不節、過勞、情志不調乃三大影響脾胃功能的因素。因此，若要顧護脾胃、預防癮疹發病，必須平衡飲食、休息、情志三方因素。

三大方面預防風癩

飲食方面，忌食生冷、煎炸、油膩之品，亦應戒食甲殼類海鮮（如蝦、蟹、帶子）、牛、羊、鵝， 辛燥動風發物家長尤須注意。日常宜多進食蔬菜、水果，保持大便暢通，但果糖過高的水果（如葡萄、芒果、菠蘿）會刺激皮疹，故不宜過多進食。

休息方面，中醫主張勞逸結合，不能過勞或過逸，有充足睡眠和休息的同時，家長亦要鼓勵子女鍛煉身體、做適量運動。

情志方面，現今兒童學業壓力沉重，小小年紀未必懂得處理。家長平日應盡量協助子女排解負面情緒，保持心情開朗。