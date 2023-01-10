皮膚｜冬天容易生風癩 中醫推介金銀花三黃浴 清熱解毒、消腫止癢

入冬後，不少人都會出現皮膚問題。除了濕疹，原來很多人也有出「風癩」的問題。中醫認為「風癩」是因為「體虛」加上外在因素影響，如食物、天氣、衣物等所致。以下由中醫推介的金銀花三黃浴，適合皮膚出現紅疹，腫塊，風癩人士，小朋友也可以使用。

（資料獲中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載）



冬天容易風癩發作，除了是因為身體虛弱所致，還可能受外在因素如食物、天氣、衣物等影響。中醫介紹了適合任何人士使用的金銀花三黃浴，可以舒緩皮膚紅疹、腫塊、風癩等問題。

（PhotoAC）

外在因素影響

食物： 冬天特別多節日，體虛的人對於突然進食過多蛋白質（如片皮鴨、燒烤、打邊爐），腸胃根本未能分解。

天氣：皮膚過分受冷刺激，如浸冷水或吹風等。

衣服：過厚過焗過緊的衣服，令皮膚過度受壓。

藥物/疫苗：記得提醒你的醫生關於過敏史，並進行過敏測試。

如果出現風癩，有甚麼中藥可以處理？

1.藥浴：金銀花三黃浴

2.鎮靜：玫瑰金盞花純露

3.厚敷護理：天然皮膚修復霜

1.金銀花三黃浴

適合症狀：皮膚出現紅疹，腫塊，風癩

藥浴功效：金銀花具有清熱解毒，疏散風熱的效果，特別是皮膚表面的熱；黃芩、黃柏、大黃聯合使用，有清熱消腫、止癢斂濕的功效。生甘草清熱解毒，調和其他藥性，薄荷有使人冰涼感覺，並可以祛風透疹止癢，協助清除皮疹的熱邪。

材料：（此為3歲以上的份量，G6PD不適合）

金銀花 10錢

大黃 5錢

黃柏 5錢

黃芩 5錢

苦參 5錢

生甘草 5錢

薄荷 3錢（後下）

2.玫瑰金盞花純露

用含純植物保濕液濕敷，有助鎮靜皮膚。

3.天然皮膚修復霜

不少草藥含有皮膚修復效果，只要勤搽厚敷，就可加速修護破損的皮膚，草藥啟動自愈力，加速皮膚癒合。

（PhotoAC）

記得「風癱」時以下生活要點：

1.找出過敏的物質，如食物、衣服、口罩之類

2.天氣又冷又濕時候，盡量留家

3.戒甜、凍、奶的食物

4.不要進補

5.抓只會越抓越痕，舒緩痕癢首以中藥外敷為主，建議可以把純露及修復霜放雪櫃，更易達止痕效果

6.每日都要飲紫淮山水

有助調理腸胃，健脾益胃、助身體排走濕氣、含豐富花青素是抗氧化力很強的植化素，有助於抑制組織胺的分泌，組織胺就是引起身體過敏發炎的誘發物

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7.配戴沉香手串

沉香對皮膚有收斂生肌的作用，中醫認為根據每人體質和病程，因「風」引起的皮膚癢、紅腫等，沉香本身有祛風治濕之功效。

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》