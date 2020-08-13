9歲男童無端出風癩愈抓愈多　醫生：鼻敏感、濕疹孩子更高危！

風癩是常見的皮膚病，惟不少人皆對其病因一知半解！爸爸黃先生分享，9歲兒子於今年問始出風癩，但未能找出致敏源，更指孩子總是「不能控制地抓」，令皮膚愈見紅腫。皮膚科專科醫生陳湧指，風癩可出現在任何年紀的小朋友，具「敏感底」的孩子更是高危一族！

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痕癢難入眠

黃先生的兒子今年9歲，今年開始於手、大腿、背部出現風癩，並呈條狀。「好痕癢，完全不能控制地抓，愈抓愈多，又紅又腫，好辛苦先訓得着，第二朝起身已經退咗，估計每次起3至5個鐘。」

他續指，兒子的風癩似乎多於傍晚出現，「其實唔係好肯定佢摸咗啲乜，定還是食錯嘢。」他曾為孩子洗澡及敷冰、以風扇吹患處，但也未見有效，故帶他求診。「醫生解釋咗好多出風癩嘅原因，開咗口服藥比阿仔，食咗之後能夠控制病情。」他又分享，為防止孩子出風癩，現時著家中外傭多抹家具及地板，保持家居清潔衛生。

或連續病發多日

皮膚科專科醫生陳湧表示，風癩可出現在任何年紀的小朋友，以及出在身體任何位置。「如是同一塊風癩，可見局部皮膚紅腫、痕癢，表皮光滑，沒什麼甩皮、裂開。」他指，病發時，症狀一般會維持幾分鐘至數十分鐘時間，並於24小時之內退卻。「如全身多個位置也有，可能一塊謝咗，第二塊又起，就會連續病發多日。」

出風癩時痕癢難耐，要即時紓緩不適，陳醫生建議，家長「可以搵啲涼嘢敷吓佢」。「但通常唔會用太極端嘅溫度，用冰敷未必太好，可以用凍水浸一浸毛巾再敷。」病發時亦要注意，不要過分磨擦患處。「磨擦太多，會令搔過的位置出現新風癩，令病況加劇。」

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「敏感底」更高危

陳醫生解釋，風癩的出現，部分起因不明，其餘則包括病毒及細菌感染；對抗生素等藥物敏感；對食物如蝦蟹、果仁等敏感，以及身體的隱性疾病，例如免疫系統疾病。

「但在小朋友身上，較常見的則是極端的溫度和濕度，例如很冷、很熱、很濕、很焗的天氣。」他補充，一些具「敏感底」，如患有鼻敏感、哮喘、濕疹的孩子，出風癩的機率亦會相對地高。

如果風癩影響到皮下組織，令眼周、嘴周腫脹，便是一個警號。（Getty Image）

眼周腫脹是警號

陳醫生又提醒，家長應在小朋友病發時，留意風癩的嚴重程度。「如果風癩影響到皮下組織，令眼周、嘴周腫脹，便是一個警號，即小朋友的氣管也有可能受到影響，或導致氣促，需要帶小朋友睇醫生。」他補充，風癩病發時，孩子的腸道也可能受影響，出現絞肚痛等徵狀。

他表示，如患者能識別出導致風癩的致敏源，便可減少復發的機會。「如食親某一種食物，或者接觸多塵的東西，就會在短時間內出風癩，便可盡量避免致敏源。」除了避免致敏源，風癩的治療方法還有利用抗組織胺，或抗過敏口服藥丸和藥水。「要視乎嚴重程度，如風癩不是出現得很頻繁，有需要時服用便可；但如果比較頻繁，便需連續服食一段短時間。」

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