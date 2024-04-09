慶英華小學20周年 校長師生總動員辦原創英文音樂劇 附售票資訊

2024年是英華書院創校205週年暨英華小學復校20週年，英華小學破天荒舉辦原創英文音樂劇，載歌載舞，用GOOD SHOW為學校慶生！

（本文由英華小學提供）



“The Mysterious Mushrooms Musical”是一齣英語原創音樂劇，無論劇本、 歌曲及歌詞均由校長陳美娟博士一手包辦，這亦是英華小學首次舉辦音樂劇，動員了332位演員、25位樂團成員、147位服務生、全校老師、家校會及家長義工，眾志成城，充份體現英華團隊合作精神。

疫情過後，一眾新生代英華仔藉此盛會走出課室、登上舞台，享受難能可貴的學習經歷，推動文化藝術，綻放正能量！每場表演共百多名學生傾力演出，唱、跳、演、奏與藝術科技結合成一齣令人感動的音樂劇。全校上下一心，為孩子提供發揮無限可能的空間！

歷半年時間籌備排演 將設現場樂園伴奏

音樂劇於去年11月開始籌備，由選角、編曲、編舞、分工…… 同學們於1月4日正始開始排練。演員分成A、B兩組，目的是希望讓所有報名參與甄選的同學均有演出機會，屆時還有樂團成員現場伴奏。

參與演出的人數佔全校人數三分之一，他們過去兩個月既要應付評估，亦要上課、參與不同的校際活動和比賽，因此，最大的挑戰莫過於要齊集所有演員一起排練。另一邊廂，三百多名演員的服飾，由設計以至採購，還有試身、修改等等，交由老師和家長合作，在復活節假期內爭取時間動手處理，學校的課室猶如製衣工場，幸好有好手藝的家長義工全力以赴，不同角色的造型漸漸成形。

隨着演出的日子逐漸逼近，排練更是如火如荼，同學們早上上課，下午排練，周末也全天候加排，大家一步一步進入演出狀態，期望在舞台上展現光芒，大放異彩。

“The Mysterious Mushrooms Musical”是一個為小朋友創作的奇幻故事。故事發生在迷人的魔法森林裏，那是各種仙子的家園。隨着風仙子的消失，一場熱浪來襲的危機逐漸展開。為了揭示魔法蘑菇對仙子們的影響，花仙子、草仙子、岩石仙子和露水仙子團結起來，努力恢復家園的和諧。神秘的魔法蘑菇帶來的挑戰不斷升級，他們最終能否找到解決方案？歡迎大家前來參與，與我們一起踏上一段團結、勇敢、善良和自我探索的奇妙旅程。

於理工大學公演5場 歡迎3歲以上小朋友觀賞

英華小學將於4月17日至4月19日在理工大學綜藝館舉辦5場原創音樂劇。門票已開始發售，現只18/4下午7:30及19/4下午2:30兩場尚餘少量門票，如欲購票，請於10/4下午6:00或之前致電27283320與本校職員聯絡。歡迎家長帶同3歲或以上的小朋友入場觀賞。先到先得，欲購從速。年滿60歲的長者購買19/4下午2:30的門票，可獲半價優惠。