英華小學面試設自由環節 陳美娟校長：睇重家庭氛圍、家長理念

​​2024/2025年度小一面試正如火如荼進行中，當中直資小學更是競爭激烈，為了小朋友可在小一面試中有最好發揮，家長絕對有必要預先做好準備。其中極受家長追棒的直資名校英華小學，自本周一開始大約為期數周的第三輪面試。陳美娟校長接受01親子訪問時大方分享面試貼士予家長，強調最後一輪的面見繼續貫徹學校的愉快學習氛圍，提醒家長們以輕鬆心情應對，讓小朋友表現最真實自然的一面。



向來心儀者眾的英華小學，2024/2025年度將提供165個小一學額，而報名人數則約4000人，即大約25人爭一學位，相當競烈。繼面見所有報名者的第一輪面試，以及脫穎而出的第二輪面試後，陳校長直言第三輪面試的家庭亦多達數百個。「過去幾年因為疫情，第三輪面試只能以拍片形式進行，今年終於可以大家面對面互相了解，所以我們新設了一個環節，讓每個家庭用兩分鐘的時間作一個親子互動。」

陳校長進一步解釋：「面試時大多數家長和小朋友都比較緊張，也會擔心答問題表現不好，我們便將頭兩分鐘的時間留給他們，讓家長和小朋友可以預先在家做好準備，來到後就由他們開始，也能當作一個熱身。」陳校長指這兩分鐘的形式、內容不限，只要是親子互動即可。「可以是一起講一個故事，或是一起示範一個日常會玩的遊戲、活動等，重點是讓我們看見家庭成員的互動。」

從傾談了解家長教育理念

經過了前兩輪的面試，小朋友的能力、個性如何，學校已大概了解，在最後一輪中，學校看重的反而是家長的理念。「坦白說從幾千人來到最後一輪，大家都是叻的小朋友，但我常掛在嘴邊的一句話是：我們不只是收取一個學生，而是在與一整個家庭同行。若果家庭和學校一起努力，同行同心，對小朋友的幫助是非常大也非常顯著的。所以在這一輪的後八分鐘，我們會通過傾談來互相了解，尤其針對家長的理念，是否認同學校？是否願意配合學校？」

家長不畏高競爭率堅持報名考取，自然認同學校理念，那麼陳校長又對怎樣的家庭有較好印象？「自然、輕鬆、愉快的家庭氣氛一定會更令人喜愛，另外就是着重教養、願意不斷學習的家長，也會是學校樂見的。」反之，若為了面試而刻意營造假象的話，則不會是學校的首選。「明白家長為了面試都會想表現好，但若一時三刻戴上面具，也不是長久的辦法。再者即使家長騙得了學校、老師，但在天真無邪的孩子面前，其實也難以做到。」陳校長直言若家長的美麗謊言當場被孩子拆穿，反而破壞印象，強調表現出真性情一面，更易獲得好印象。

「家長有與學校相同的教養理念、注重孩子教養等，是需要通過日常生活一點一滴實踐、累積，不可能在面試前才臨急抱佛腳。但若面試能讓家長重視孩子的教養，從小建立良好親子關係、培養小朋友的自理、禮貌、閱讀習慣等，那麼即使一次面試失敗，對小朋友、親子關係長遠而言也絕對有很大益處。」陳校長語重心長續道：「父母用心教養，那麼孩子毫無疑問一定會在良好的蔭庇之下茁壯成長，無論在哪一間學校就讀。」