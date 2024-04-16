分娩｜生到一半才發現臍帶繞頸！醫生急把嬰孩「塞返入去」有原因

台灣中天綜合台《小明星大跟班》在4月15日晚間10點播出「為了生小孩，這些媽媽吃盡了苦頭」主題，其中台灣女藝人Mei在節目中分享，曾在生第2胎的過程中，發現寶寶臍帶繞頸，沒想到醫生卻先「把小孩塞回去」她的產道，讓她當時一度嚇到。



Mei在節目中分享生第二胎時遇到寶寶臍帶繞頸的狀況。（中天綜合台截圖）

Mei近日在《小明星大跟班》分享過去在孕期中發生的緊急狀況：「有天晚上覺得悶悶的，還有東西流出來，我很緊張去看醫生，醫生就說已經開2指了，只是24週的肚子很大，很難做子宮頸環紮手術，但不做的話，可能就要一直臥床到生。」最後經醫生評估，仍可進行手術：「我做下半身麻醉，我的身體被醫生拉到一直左右搖晃，做完手術後，整整臥床1個月」。

由於當時寶寶才600克重，Mei為了預防早產，不管身材是否走樣，也要先把小孩養大：「因為做完手術不代表就沒事了，我不管會變多胖，每天吃牛肉、喝甘蔗汁，最後我把小孩養到4300克，頭大到要剖腹產」。

沒想到Mei生第2胎的過程也不太順利：「我好不容易擠到可以看到（小孩）肩膀了，就看到護士倒吸一口氣說『怎麼辦，臍帶繞頸』，醫生就說『沒關係，妳放輕鬆，我數到3』，結果他把我小孩塞回去！」讓全場來賓一聽頭皮發麻。

Mei接着解釋：「因為醫生要順着臍帶的順序，先轉2圈，再把小孩抽出來，我當下感覺我的五臟六腑都一起被抽出來。」讓一旁的愛雅聽到後嚇喊：「好可怕，聽完我好想逃，不敢生了」。

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而主持人也好奇結婚1年多的台灣女藝人愛雅，是否有生子計劃？她則透露：「本來想要2024年開始求子，可是創業很忙，有時候我老公在床上都拿報表給我看，都不想跟我幹嘛，我就想乾脆明年再生好了」。

同為女藝人的黃小柔，過去則是因為怕影響拍戲進度不敢告訴劇組自己懷孕：「那時候正在拍武打戲，要跳來跳去，甚至被打、被踹，有一天我覺得悶痛，醫生就說是先兆性流產，可是我就在想到底要不要跟劇組講，因為大家都要很小心我，還要為了我改時間表，我就跟寶寶講『你要抓緊喔，如果不小心不見，媽媽再把你生回來』」。

雖然寶寶後續狀態相當健康，但黃小柔在生產時，曾痛到暈過去：「我一到醫院就覺得怪怪的，護士馬上衝出來說開4指了，結果4指維持了7小時，後來我痛到暈倒又被叫起來生，歇斯底里到最後已經沒有力氣，醫生要緊急開刀，但我的狀態非常糟，所以我不能打麻醉，只能打嗎啡，為了要在清醒的狀態生」。

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