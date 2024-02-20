年紀大才轉軚趕人工受孕？網民熱議生育好壞　有人後悔眼淚心裏流

生養孩子除了花費大量的金錢，還得投注許多時間和心思去栽培，因此不少夫妻會選擇婚後過二人世界。有網民觀察到，有些夫妻年輕時堅決不生小孩，想維持一定的生活品質，等到有一定的年紀，再來改變想法花錢做試管嬰兒，好奇丁克族（為DINK，Dual Income, No Kids譯音）後悔的機率是不是很高？也發現有生小孩的夫妻，生活品質並不會差到哪裏去，引發討論。



事主在網上詢問「丁克族後悔的機率很高？」，看到身邊有些結婚的朋友年輕時意氣風發，脫口堅決說不生小孩，想說這樣人生就可以不被束縛，也能保有一定的生活品質。後來年紀大了，才決定砸錢驗精蟲、做試管，並且「連領養都不要，堅持要有自己血脈」，感到不解「怎麼不早生」？事主也發現身邊有生小孩的人很少因此而感到後悔，「人家生養小孩，過得也沒比你們差多少嘛」。

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對此，有網民分享說：

．「我以前國文老師說，女生很愛的話就會想生，所以不想生大概是愛還不夠吧」

．「我媽都說小孩出來錢自然會生出來」

．「我身邊幾個同事號稱丁克族的，後來幾乎都生了，沒生的真的是生理原因」

．「年輕的時候，夫妻到處旅遊，嫌孩子拖油瓶，老了動不了，就希望有孩子帶你去玩」

．「體力的衰退會害怕，希望有孩子照顧你」

．「夫妻相處10多年後，老了都是靠小孩在維持生活樂趣，最好笑的是一位丁克族同事以前看到別人曬小孩就封鎖，自己生小孩後天天臉書炫耀」



有網民提出不同看法：

．「身邊不生的都沒後悔，倒是生的不一定，想生就去生，管別人要不要生真是三姑六婆吃太撐」

．「身邊沒生的都沒後悔，有生的也沒後悔啦，就是時機問題罷了」

．「我只看到一堆窮人生小孩養得很辛苦而已，丁克族不少都過不錯」

．「生了也後悔的只是你沒看過，至少我是真的有遇到，人生本來就很容易後悔，看別人後悔了也不用拿來訕笑，自己知道自己會怎麼選最重要」



就有家長發長文回覆事主的貼文，坦言自己是後悔生小孩的，除了每天早上七點起床帶小孩去上學，之後趕往公司上班，下午五點下班後又要接小孩去公園散步，晚上還要煮飯、洗碗、哄小孩，等到晚上11點多小孩睡着，還要處理工作事宜直到凌晨一、兩點，「日復一日，年復一年，假日也不用想休息，你只是把上班時間還是拿去陪小孩而已」。

該名家長也說「小孩又不是像買東西可以退貨」，萬一跟伴侶處得不好，不僅生活會更痛苦，要離婚也得替孩子着想。他表示，雖然有盡力花時間陪伴、照顧家人，「但是對我自己來說，有小孩就像人生被判了20年有期徒刑，工作上的成就跟自己的情緒，永遠都只能排在家人跟小孩後面」。他也說，有時候夜深人靜想起自己學生時代辛苦唸書，「至少可以開個跑車住個大房子開PARTY」，如今每個月扣除托兒所與房貸花費，「剩下的錢連買個新的iphone都要猶豫很久，自己工作賺錢都沒享受到，眼淚只能偷偷滴在心裏」。

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