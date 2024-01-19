人妻突要分娩　老爺叔仔拒入產房拍攝過程　她大呻不滿網民皆側目

不少人在得知自己懷孕後，都十分期待着寶寶的到來。



有一名台灣新手媽媽在「匿名3公社」表示，自己在生產時，因老公與家人剛好不在身邊，且奶奶和小姑身體狀況不方便，便想麻煩老爺及小叔「幫忙拍攝生產過程」卻遭對方拒絕，讓她怒批「面子居然比我生命還重要」。

老爺與叔仔拒絕事主的要求，其實也是人之常情吧！（按圖了解）

+ 8

事主透露，她是一名33歲的新手媽媽，老公則是志願役軍人，原本自己的預產期在1月15日，但日前她在經過露台時，不小心踩到水滑倒，緊急送醫後卻突然得知孩子可能即將出生。她說明，因為事發突然，住在金門的家人無法趕到，而奶奶長期臥病在床，小姑是輕微智能障礙，所以她趕緊將手機交給小叔及老爺，拜託兩人幫忙拍攝「生產過程」。

不過，小叔與老爺卻拒絕事主的要求，她指出，兩人為了顧面子，堅持不願意進入產房跟剪孩子臍帶，還因此被護理師罵。事主坦言，沒有紀錄到孩子的出生過程讓她又難過又生氣，委屈表示「結婚前，夫家家人說會把我當女兒疼，我結婚才2年多而已，他們面子居然比我生命還重要」。

不過貼文底下，網民們都不挺事主，認為她根本沒有考慮老爺與小叔的立場：

・「為甚麼一定要有人進去呢？人家老爺及小叔顧及面子，不進去完全沒問題！沒記錄到孩子出生等那一刻真的有那麼重要？」

・「沒必要為這個難過吧…轉個念去想，小孩跟妳平安才是最重要的」

・「老爺跟小叔是對的，礙於私密隱私問題選擇迴避，至少有陪同醫院，母子平安最重要吧！」

・「他們是避嫌」



【延伸閱讀，更多婆媳關係故事】

婆媳｜媽媽不准孩子吃麥旋風 嫲嫲偷買了 竟被新抱如此過份責鬧

+ 8

奶奶教孫子要節制、懂分享 新抱不領情上網抱怨 反被網民狠批

+ 7

延伸閱讀：

照顧寶寶好累…丈夫不體諒還要「每晚6次」新手媽崩潰：是我錯嗎？

親餵母乳直到寶寶出生1000天？婦醫：1年已是厲害成就

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】