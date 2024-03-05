護士想幫忙吸走呼吸道殘留羊水　初生女嬰反應竟連醫生也表感動

台大婦產科名醫施景中早前在Facebook分享一則接生雙胞胎的消息，該對龍鳳胎的男嬰因為手指發育異常，在生出後因為比診斷時的情況要輕微，讓媽媽當場淚灑產房；施景中隨文附上另一名女嬰「生命力旺盛」的一刻，圖中她在護理師要用抽吸導管幫她吸取呼吸道的羊水時，生氣地緊抓着導管不放，此堅持不讓護理師抽羊水的情景，感動醫生和網民，大家力讚該名女嬰是「好猛的女漢子」。



對於男嬰的手指發育異常情形，施景中也表示，男嬰在五個月時即被診斷發現，但他的父母仍決定接受並生下來，儘管如此，「心裡的壓力還是很大」。當男嬰出生時，因為看到實際的情況比懷孕期診斷的還要輕微，讓該名孕婦激動到淚灑產台。女嬰的表現更讓施景中大讚她「生命力旺盛」，因為女嬰的呼吸道有羊水，當護理師正要用抽吸導管從女嬰的鼻腔插入時，女嬰生氣地將導管緊緊抓住不放。

網民見醫生再度分享產房奇景紛紛留言表示：

・「好猛的女漢子」

・「我自己的人生我自己來」

・「女寶寶未來是獨立自主，有想法的女孩兒」

・「祝福寶寶平安健康」

・「生命的堅強韌性」

・「生氣氣，這麼可愛」

・「女寶寶很霸氣耶！」



在關注女嬰之外，也有人祝福男嬰：

・「希望男寶寶早療順利」

・「平安健康長大」

・「了不起的決定，一定會是幸褔的一家人」

・「祝福寶寶平安健康」



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