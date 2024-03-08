早產女嬰25周出世！體重650克僅成人手掌大　受觸碰也即心率下降

大陸四川德陽一名女嬰，因為母親胎盤前置發生出血，於是在子宮內僅待了25周便出生，由於嚴重早產，脫離母體時體重只有650公克，所幸在醫護人員悉心照料下，被大家稱為「巴掌妹妹」的她，終於成功出院。



該名女嬰「喜悅」的母親，在2023年懷有身孕，不過沒多久就被檢查出胎盤前置，11月時出現出血症狀，緊急就醫後，醫生判斷必須馬上進行手術，切除子宮，有可能無法保住孩子。

11月10日，醫院順利完成了手術，並協助產婦誕下女嬰「喜悅」，不過她出生時體重僅有650公克，只有成人巴掌大小，手臂僅有成人手指一般粗細，馬上住進了保溫箱內。

「巴掌女嬰」喜悅在醫護人員的悉心照料下，終可健康出院返家！（按圖了解）

醫護人員介紹，超早產兒大腦對外界刺激異常敏感，但凡說話聲音稍微大一點，或甚至聽診器的輕輕觸碰，都會引起心率和血氧飽和度的下降，於是護理團隊為女嬰特別隔離出一個相對封閉安靜的空間，模擬子宮環境，嚴格控制光線明暗、溫濕度及噪音，最大程度減少對她的刺激，經過不懈努力和精心照料後，女嬰於1月18日脫離呼吸器，開始自主呼吸，並在2月29日順利出院。

護理師回憶，女嬰是兒科所有同仁最牽掛的病人，大家每天上班後的第一件事，就是到保溫箱看看「巴掌妹妹」，下班前也會再來看一眼，一路陪伴她從剛出生時只有650公克，到如今健康成長，大家都相當感動。

在辦理出院手續當天，女嬰的父母含淚向醫院致謝，感謝他們給了女兒第二次生命，並表示希望孩子來能成為一名兒科醫生，幫助更多嬰兒獲得新生。

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