人工受孕｜年紀大卵子衰退難逆轉！44歲女士接受捐卵即成功懷孕

晚婚晚育成主流趨勢，台灣44歲的黃小姐，在各大醫院與生殖中心進行十多次的試管療程，屢屢受挫。醫生表示，卵子衰退是其中一大因素，女性35歲後，卵子量減少、異常比例也增加，到了38歲以後，染色體異常比例就會超過50%，過了42歲更高達85%，因此這時會建議「使用他人捐卵」，而黃小姐一次就成功懷孕。



對不孕的患者來說，每一次試管療程的失敗都是雙重打擊。台灣禾馨宜蘊生殖中心副院長吳成玄表示，醫門診中的個案都是花費極大心力和費用換得求子的一線希望，療程失敗或多或少會對身體造成一些損害，更對個案的心情有着極大影響，產生的壓力、焦慮、負面情緒等，也會進而影響到懷孕的成功率。

相關文章：不孕｜是子宮、卵巢還是肝腎出問題？中西醫診斷難孕各有解讀方法

+ 19

44歲的黃小姐，過去曾在各大醫院與生殖中心進行十多次的試管療程，無奈不是培養不出好的胚胎，就是植入後屢次失敗，長期飽受打針及麻醉取卵的辛苦，使得黃小姐身心俱疲，先生也不忍看到太太如此折磨。

吳成玄表示，造成不孕的其中一大因素，就是卵子衰退。當女性35歲過後，不只卵子數量大幅減少，胚胎的染色體異常比例也會逐漸升高，到了38歲以後，染色體異常比例就會超過50%，過了42歲更高達85%。

吳成玄指出，黃小姐在過去療程中遇到的挑戰主要來自於「年齡因素」和「胚胎品質異常」。卵子庫存量指標（AMH）只有0.4，使得取卵困難，加上品質不好和染色體異常的問題，導致胚胎最後無法著床或是着床後又流產。

而台灣不孕症比率相當高。吳成玄說，台灣不孕症比例已達10至15%，相當於每7對夫妻中就有1對可能不孕。多數家庭對於自然懷孕的機率過於高估，從備孕到檢查，進而接受療程治療平均耗費2至3年時間，遠超出WHO 定義的一年不孕標準判定期，導致拖延求助生殖醫學的時程。

根據台灣衛福部國健署最新公佈的人工生殖施行結果分析報告指出，個案在未滿35歲前，每個植入周期的活產率是 44.6%，到了41、42歲活產率則是18.7%，而年齡大於42歲時，僅剩7.6%的成功活產率。

吳成玄表示，若使用捐卵術式，植入周期活產率可達45%，成功率整整增加了6倍，因此，建議黃小姐使用借卵方式幫助懷孕，經配對，找尋到一位捐卵天使，在植入前也透過中醫協助將子宮環境養好，最後植入一顆優質胚胎並成功懷孕。

隨着社會型態的改變，女性預定生育的年齡也逐漸升高。吳成玄說，隨着年齡升高，卵子染色體異常的比率就會增加，受孕能力也逐漸下降，流產率也大幅提升。同樣受到「年齡因素」和「胚胎品質異常」問題而遲遲無法懷孕的個案，也可嘗試借卵方法。

【延伸閱讀，更多增加懷孕機會建議】

懷孕｜轉換行房姿勢可增受孕機會？ 醫生稱這3個偏方其實都沒用

+ 5

不孕｜男士力不從心可分5類 要對正下藥 這些食物有助重振雄風

+ 14

延伸閱讀：

新冠口罩令逾千日未解除 疾管署月底討論是否全面鬆綁

杜拜機場淹水航機無法起降 品保：有旅行團受困40小時

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」