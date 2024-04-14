懷孕｜「從後進入」姿勢較易受孕？10個「造人迷思」你有搞錯嗎？

許多伴侶將「懷孕生產」視為婚後必須完成的人生目標之一，但閨房性事該注意哪些事，才能增加受孕率？



隨着晚婚晚孕的社會型態，不得不面臨生理功能隨年紀增加，而漸漸老化的問題，進而因此成為現代人求子之路上的絆腳石。

為此，許多夫妻內心承受相當大的壓力，甚至連兩人的親密性事都只為「造人」。計劃懷孕前，閨房性事該注意哪些事，才能增加受孕率？哪些懷孕迷思你也搞錯了，一起來看看！

有意當爸媽的話，以下的10個迷思實在值得一看：（按圖了解）

+ 39

Q1：成功受孕與經期，是不是規律有關？

A1：Ο



臺北市立萬芳醫院婦產科主診醫生張宇琪醫生提及，每個月都有來月經，代表體內有排卵，才有可能成功受孕。因受到個人體質、飲食習慣、壓力等影響，月經周期因人而異，一般人多為28～40天。

一般而言，月經規則代表有排卵且卵巢功能正常，多可抓到排卵期以提升受孕率，而TFC臺北婦產科診所生殖中心主治醫生譚舜仁醫生也說明，如果月經周期規律，從下次月經預計來的日期往回算14天即為排卵期。若是經期不規則，可利用排卵試紙，或是觀察陰道分泌物等方式，評估卵巢是否準備排卵。

Q2：情緒與壓力影響受孕機率？

A2：Ο



經常熬夜加班、工作繁忙，這些長期累積的壓力都會影響女性荷爾蒙的分泌，導致不排卵，月經也不來。譚舜仁醫生提到，對於準備懷孕的夫妻來說，「按表操課」也是壓力來源之一，反而會影響女性子宮內膜對胚胎的接收度，降低其着床的成功率。另外，壓力亦會使黃體素分泌異常，即使成功受孕，也容易流產。

至於何種壓力會真正影響受孕機率，目前無法量化也無研究根據，張宇琪醫生指出，根據調查，工作為高風險、高壓力及抗壓性大的女強人，容易因壓力而降低約40％左右的受孕率。

Q3：無避孕久未懷孕需要看醫生？

A3：Ο



正常行房（一周進行約2～3次）的夫妻，在沒避孕的情況下，經過1年沒懷孕，男女雙方都應做進一步的檢查。張宇琪醫生說明，女性生殖功能可利用超音波檢查輸卵管、卵巢是否正常，或抽血觀察各項相關數值變化；男性可採集精液觀察精蟲數量是否足夠、品質與形狀是否優良，為確保精蟲濃度，建議男性做此項檢查前，先禁慾3天。

譚舜仁醫生指出，許多夫妻久未懷孕，其實原因出於性行為頻率太低，或生育計畫拖太晚。因男女的生殖功能，可能隨年齡增加而老化，建議有懷孕生子計畫的夫妻，可先至相關門診安排檢查，確認是否有不孕問題，如果沒有就可以安心嘗試自然懷孕。

Q4：在排卵期進行體內射精就會懷孕？

A4：X



一般人總覺得，女性在排卵期會排出一顆成熟卵子，這時進行性行為就比較容易懷孕，但即使男性成功在女性體內射精，若是遇到輸卵管阻塞、子宮內膜有息肉、卵子發育不良等問題，就無法順利懷孕。張宇琪醫生建議，在排卵期前1天及後1天行房，可增加精子與卵子的結合機率，進而提高受孕率。

譚舜仁醫生分享遇過的案例：某對夫妻多年來有正常性生活，卻一直無法如願懷孕，檢查後才發現，雖然男性射精成功，但因先天沒有輸精管，導致精液內沒有精子，譚舜仁醫生表示，除了精液品質好，能否懷孕還要有其他條件配合，只要有一個環節出問題，即使在排卵期射精也不一定會懷孕。

相關文章：懷孕｜男性精子數量近年持續下降 喝可樂不殺精但要避免這些習慣

+ 14

Q5：精液停留在女性體內越久越好？

A5：X



張宇琪醫生指出，女性子宮腔至陰道外口是呈偏弱酸性的環境，男性的精子為鹼性，只有在品質佳、且足夠數量精液的「加持」下，才能讓少部分的精子存活在陰道的弱酸性環境內，增加受精機會。

譚舜仁醫生表示，射精後，維持同個姿勢10～15分鐘，可增加精子進入女性體內的數量，增加受精機率，更重要的是，根據研究，射精在女性陰道，能夠成功進入子宮的精子僅有1％，其餘都會流出體外，精子大約能存活約3天，而卵子僅能存活1天，在對的時間射精，比精液停留在女性體內的時間長短還重要。

Q6：頻繁射精可提高受孕機率？

A6：X



上述提及，射入陰道裏的精液多數會流出，改以頻繁射精是否為好方法？譚舜仁醫生表示，頻繁射精的確能讓精蟲數變多，但次數越多，也代表精子濃度下降，能否大幅提高受孕率的效果不明。另外，由於「放太久」的精子，可能影響其他精子的品質，因此建議男性1星期能「清槍」一次，別因追求精子數量而禁慾太久。張宇琪醫生也提到，「適可而止才會有好品質」，要有優良且數量足夠的精子，才有辦法成功懷孕。

Q7：男性太緊張有可能無法勃起？

A7：O



造成男性無法勃起之因素，大多為精神上的壓力，像是：工作壓力、疲勞熬夜等，張宇琪醫生提到，約有95％的男性無法勃起都是受這些外在因素所影響，其餘則是生殖器官結構方面的缺陷。

另外，譚舜仁醫生補充，「按表操課」的壓力會讓男性無法享受性愛，導致「表現不佳」，另外，如：過去曾被前女友嘲笑的心理創傷、自卑感，或是擔心無法讓另一半達到高潮而給自己過大的壓力等，往往也造成無法順利勃起。

Q8：有性行為卻可能無法射精？

A8：Ο



即使夫妻有着正常的性行為，也可能無法正常射精，譚舜仁醫生提到，有些男性常常自慰，長時間下來，已習慣自己控制力道、頻率來讓自己得到快感，當換成與另一半做愛時，就可能因強度、刺激不夠而無法射精。若屬於這類型的男性，醫生建議，適時讓另一半參與其中，找到彼此適合的性愛模式，透過嘗試不同的性愛方式或姿勢，增加刺激感，也有助於改善射精困難。

另外，張宇琪醫生也表示，像是：婚姻焦慮、對性的看法，以及道德觀等，這些來自心理的壓力亦會造成男性在性行為時，無法順利射精。

Q9：性愛姿勢影響受孕機率？

A9：X



「姿勢不是受孕的重點」，張宇琪醫生指出，目前沒有研究證實性愛姿勢能影響受孕機率，只要精子在活動力、數量、形狀處於良好的狀態，順利與卵子結合，着床的機率就會提高。

也有一個說法，認為女性高潮較容易受孕，譚舜仁醫生則表示，這樣的說法並沒有研究根據，但姿勢的確會直接影響夫妻性愛的感受，例如：男性從女性後面插入，對女性的刺激感最強，透過嘗試不同姿勢可能讓夫妻之間的性生活更加美滿。

Q10：性交兩周後即可驗出懷孕？

A10：X



受精卵須到達子宮內膜並着床，才能驗出懷孕，張宇琪醫生指出，性交後的「第18天」為最佳驗孕時間。現今可透過驗孕棒、抽血檢查來確認是否懷孕，她表示，若要使用驗孕棒，利用起床後第一泡尿最為準確，但因台灣濕度高，試紙容易因潮濕而失去作用，建議直接到醫院進行抽血檢查。

譚舜仁醫生則提到，提早驗孕不一定能驗到懷孕，建議在月經過期後再驗比較準，一旦確定懷孕，須儘早至醫院檢查，並確認胚胎着床的位置，以排除子宮外孕的可能性。

【延伸閱讀，更多增加懷孕機會建議】

不孕｜已婚1年仍未能懷孕？留意13件事 或影響精子、卵子健康

+ 19

懷孕｜轉換行房姿勢可增受孕機會？ 醫生稱這3個偏方其實都沒用

+ 5

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：提高「懷孕機率」的10個迷思，你也誤會了嗎？驗孕的最好時間大家都搞錯了 !】