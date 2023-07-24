久未造人成功可能是免疫系統問題？醫生指或增不孕、慣性流產風險

免疫系統除了是人體的「保護罩」，以抵抗外來的細菌和病毒之外，原來更會影響夫妻們的「造人」成功率。婦產科專科李芷茵醫生說，一旦患上免疫系統疾病，身體會錯誤地攻擊器官，當中包括卵巢，令其功能受損，直接降低懷孕的成功率。加上部分免疫疾病或會令經期紊亂，更甚會增加流產的機會率。因此，面對不孕問題，醫生往往需要「抽絲剝繭」，以揪出箇中真正原因，不少患者在控制免疫系統問題後，成功懷胎十月誕下健康的寶寶。

本文作者：婦產科專科李芷茵醫生



免疫系統失調可致卵巢早衰

正常而言，女性在懷孕期間，免疫系統會受壓抑，以防止免疫系統將帶有一半父親基因的嬰兒胚胎視為異物而攻打，因此孕婦的免疫力較常人低。不過，對於免疫系統失調的女士而言，懷孕與免疫力的關係更為複雜。

首先，卵巢健康是女士們成功懷孕的關鍵因素之一，然而，曾進行卵巢手術、化療或電療和患有自身免疫系統疾病如紅斑狼瘡、銀屑病、甲狀腺素過高或過低的女士，有機會在40歲前已出現卵巢功能下降，導致卵巢早衰。李醫生解釋：「失調的免疫系統會攻打生長速度較快的腺體，當中包括卵巢、甲狀腺等，因此會導致女性患者出現不孕問題。」

排卵週期不穩難成孕

至於免疫系統疾病本身，也有機會影響懷孕的成功率，例如甲狀腺素過高，會導致排卵紊亂、月經頻密；而甲狀腺素過低，則可能會導致停經。患者不規律的經期，往往會擾亂懷孕的可能性。一位20多歲的女士，因一直沒法懷孕而求醫，醫生為夫婦檢查精子、卵子及輸卵管狀況後，沒有發現任何異樣。醫生繼而為女士安排抽血檢查及仔細查問過往二人的身體狀況及各種不適，始發現女士曾經因心跳過快而險些入院，驗血報告亦顯示其甲狀腺素過低，影響排卵及懷孕的機率。

成孕後仍有風險

患有免疫系統疾病的女士，即使成功懷孕也不能掉以輕心，李醫生解釋，以甲狀腺素問題為例，有研究證實，分泌過低的話會導致流產，甚至影響胎兒智力。更要留意的是，免疫系統疾病可能會同時有伴隨抗磷脂綜合症，患者的血液會較易凝固，形成血栓，亦會導致慣性流產。

因此，李醫生總結時說，不孕問題往往非個人問題，夫婦之間應互相扶持，找出問題的根源並對症下藥，即使患有免疫系統疾病，並不等於與懷孕無緣，只要進行合適的治療，也可以正常地孕育健康的嬰兒。若最終因其他問題而沒法自然成孕，現時也有不同的輔助生育技術幫助夫妻誕下下一代，正如上文提及的年輕個案，女士在控制甲狀腺素分泌不足的病情後，成功自然懷孕。

《本文資料由婦產科專科李芷茵醫生授權轉載》

婦產科專科李芷茵醫生

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