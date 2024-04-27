高危妊娠｜連權威都勸她中止懷孕！好醫生一句話　將孕婦人生改寫

台大醫院婦產科醫生施景中，早前分享一則孕婦生產的故事，他透露當時所有權威醫生都不建議這位孕婦在高危險妊娠的狀況下生產，不過施景中卻跟她說「可以拚拚看」，現在這名小寶寶健康長大也滿月了。



施景中在Facebook分享，一名台灣彰化的孕婦，當時到台中各大醫學中心看診，所有權威醫生都不建議她在繼續妊娠的狀況下生產，讓她相當絕望，不過為了尋求渺小的機會，轉而北上就醫，便遇到施景中。

孕婦感動的說，施景中是第一個願意鼓勵她的醫生，曾告知她「可以拚拚看」，讓她當時欣喜若狂，後來因為地緣關係，在中部同步追蹤狀況，後續雖有早產情況，但大抵是個健康的孩子。

近日這名孕婦也坐完月子，小孩也滿月了，她也送彌月禮盒給施景中，「非常感謝施醫師您的仁心仁術，使我們終於在百難中，能迎接生命中的第一個孩子」。

以下是施景中醫生所分享的故事詳情：

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