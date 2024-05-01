濕疹｜悶熱潮濕天氣下易發作！攝取4種營養可改善　這糖果要少吃

近期天氣濕熱，不少人出現皮膚搔癢，甚至手腳出現「濕疹」狀況，除了就醫服藥或擦藥膏外，也可以透過飲食改善，另外濕疹期間要避開「朱古力、燕麥、罐頭食品、內臟類」等食物。



濕疹並不是單一種疾病，而是皮膚因為發炎或過敏，在臨床上是無法被明確診斷的皮膚發炎症狀，都可以歸為「濕疹」，包含汗皰疹、異位性皮膚炎等，不過由於濕疹定義很廣泛，所以皮膚癢、脫皮、紅腫、起紅疹或水泡、皮膚增厚都是典型症狀。

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台灣好食課營養師李宜樺說明，濕疹除了跟天氣變化、生活壓力、遺傳體質有關外，飲食上多少也會影響，要避免誘發自身過敏食物，例如常見的牛奶、雞蛋等過敏原，另外研究發現接觸「鎳、鈷、鉻」等金屬，也可能會誘發汗皰疹，因此濕疹發生時，建議要避開朱古力、燕麥、罐頭食品、內臟類等鈷、鎳含量較高的食物。

李宜樺建議，飲食方面可以多吃下述抗發炎、維護皮膚的食材：

・ω-3脂肪酸：可幫助減少體內發炎反應，改善皮膚搔癢問題，食材包含三文魚、鯖魚、亞麻仁油

・鋅：可幫助角質細胞分化與皮膚修復，食材包括海鮮（蠔）、牛肉、南瓜子。

・維他命C：可幫助抗發炎抗氧化，也可促進人類皮膚角質形成細胞的分化，強化皮膚防禦，食材包含芭石榴、奇異果、甜椒、苦瓜。

・維他命A：則可幫助皮膚維持完整性，食材包含番薯、南瓜。



李宜樺提醒，如果症狀嚴重難以止癢，建議要盡快就醫諮詢醫生用藥。

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