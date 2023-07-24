濕疹嚴重自小已搽類固醇藥膏　高中生竟患白內障需置換人工水晶體

小魏小一時，關節附近皮膚紅腫發炎，一搔抓，就流血，原本以為是單純濕疹，但塗抹藥物後，反覆發作，小魏吃盡苦頭，四年後才確診為異位性皮膚炎，持續使用類固醇藥膏。不料，升高三那年，功課繁重，他視力模糊、發癢，至眼科就醫，竟為年輕型白內障，小小年紀就需接受人工水晶體。



台灣高雄長庚皮膚科教授李志宏表示，異位性皮膚炎就是異位性濕疹，為一種過敏皮膚疾病，症狀為搔癢、紅腫，且反覆發作，皮膚粗糙、脫皮，處於極度乾燥狀態，盡管不會傳染給別人，但因模樣嚇人，常讓同學、旁人退避三舍，影響到人際互動。

相關文章：濕疹｜異位性皮膚炎致病主因是什麼？不同年齡症狀特徵大不同

+ 8

此外，異位性皮膚炎患者常有過敏性體質，合併過敏性鼻炎、過敏性氣喘等過敏性疾病，以致影響睡眠、注意力，容易生氣、焦慮、沮喪，生活品質變差，在學成績、工作表現明顯變差。

在治療上，症狀較輕者以乳液、保濕劑為主，並避免接觸過敏原，高雄長庚皮膚部教授級主診醫生曾涵琪表示，異位性皮膚炎的過敏原眾多，以塵螨、灰塵、蟑螂、蝦子、抽煙、貓毛、花粉、羊毛等較為常見。

曾涵琪指出，如果症狀較嚴重，則需持續使用局部皮質類固醇，如為急性期，更須透過類固醇，來舒緩紅腫疼痛。類固醇藥物可分為七大等級，醫生依照病灶部位、症狀嚴重程度來選擇藥物。

「長期使用類固醇，容易出現副作用。」曾涵琪說，異位性皮膚炎患者如長時間用類固醇，可能導致月亮臉、水牛肩（編：因藥物影響導致的面腫及肩膀腫脹）、體重增加，以及血壓、血糖升高、骨質疏鬆、胃潰瘍，此外，還可能導致白內障、青光眼，嚴重影響視力。

小魏就是典型個案，高二升高三的暑假，因眼睛發癢、視力變差，就醫檢查發現水晶體混濁，眼科醫生評估為長期服用太多的類固醇，導致年輕型白內障，為此，兩眼均接受人工水晶體置換手術。

除了視力變差，異位性皮膚炎讓小魏度過慘白憂鬱的青春年少，原以為到了青春期，病情就會好轉，沒想到卻急遽惡化，臉頰搔癢，紅腫、滲出血絲，模樣有些嚇人，好幾次走在路上，引起路人關注，以為他出車禍。唸大學，他騎機車，因臉頰發紅，多次被警察以為喝酒，而遭攔檢。

前年因病住院，護理師看到小魏皮膚潰爛，建議他接受生物製劑，在李志宏教授幫助下，展開一段艱辛的健保申請之路。依照規定，必須持續12周，每周2次，照光24次，療效有限，才符合生物製劑申請資格之一，為此吃盡苦頭。

因為小魏對光敏感，平常只要一曬到太陽，皮膚就開始紅腫、脫皮，在照光治療期間，飽受酷刑之苦，常癢到睡不着，身心狀況極差，好幾次想放棄。但為了接受生物製劑，他強忍疼痛，在記事本從1寫到24，每治療後，就在數字上劃一個叉，鼓勵朝着目標邁進。

去年10月底，小魏終於順利使用健保生物製劑，皮膚狀況明顯好轉，人生初體驗一夜好眠的幸福。

李志宏強調，異位性皮膚炎治療武器越來越多，病友千萬不要放棄治療，在醫生評估下選擇最合適的治療方式，平常應勤擦保濕劑，以避免皮膚乾燥，另減少流汗、過度泡澡，以及少吃牛乳、小麥、蛋、大豆、花生豆等容易引發過敏食物，以及少接觸灰塵、塵蹣等過敏原。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

濕疹｜夏天汗水多易令患處惡化 補充6大營養素有助穩定免疫系統

+ 12

濕疹戒口｜小朋友轉季易起濕疹皮膚痕癢 中醫建議呢8樣食物要戒

+ 4

延伸閱讀：

手腳冒水泡搔癢難受 女就醫檢查竟是「鮪魚蛋餅」惹禍

室內空氣品質成「危肌」問題元凶？皮膚科醫師建議從根源做起

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」