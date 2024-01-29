01親子首日龍B講座爆滿 入場人次達600人 家長表示講座吸引夠實用

龍B講座2024｜龍年將至，很多準爸媽捉緊時間陀龍B，延伸對母嬰健康、嬰幼兒產品需求急速上升。有見及此，《香港01》旗下「01親子」就龍B市場需求於昨日（1月28日）舉行首場龍年新手爸媽講座，題目包攬「嬰幼兒急救班」、「龍寶寶給予一家人的見面禮」臍帶血的重要保障、「母嬰用品產前購物必知重點」，場面熱鬧、人頭湧湧。受訪家長均表示「講座內容夠實用夠吸引、禮物豐富」，讓他們了解更多照顧嬰兒正確姿態同時，獲取揀選母嬰產品與服務的必備知識與概念。



龍年新手爸媽講座（蘇煒然攝）

首日龍B講座回顧：家長讚講座內容實用夠吸引 現場互動氣氛踴躍

當天三節龍B講座題目包攬「嬰幼兒急救班」、「臍帶血的重要保障」、「母嬰用品產前購物必知重點」。「嬰幼兒急救班」請來前兒童深切治療部專科護士何穎恩姑娘作講者，內容集中多個必知急救範疇，包括嗆奶、哽塞、發燒、痙攣及燙傷灼傷處理及急救須知。

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「龍寶寶給予一家人的見面禮」臍帶血的重要保障 由 Cryolife 跨奧 講解臍帶血庫必知重點 ，包括臍帶血保障、可治療100種疾病以及香港相關案例。

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「母嬰用品產前購物必知重點」由 Baby hands 產品顧問 Calvin Wong 主講，以獨特見解及知識教父母們選擇最適合自己的母嬰產品，包括 BB床、嬰兒車、消毒機等等。

講座設有獎問答環節及送出豐富禮袋

三節講座加插多個有獎問答環節，送出總值達港幣10萬禮品，包括韓國 Haenim 喜臨 紫外線UV消毒烘乾機、Oxford path 布書及發聲書、BabyHands COZY HUGS 橫抱式初生四季揹帶、Baby Star Medi 嬰兒木床、Maxi Cosi - Jaya嬰兒手推車等等。

現場設有多個攤位讓家長面對面了解母嬰產品及服務

現場攤位包括CRYOLIFE 跨奧 臍帶血庫、Oxford Path 牛津幼兒英語、Primeval Organic等攤位，更設有現場諮詢以及介紹相關產品與服務，家長紛紛表示得到1對1諮詢能獲得最實在及最全面的資訊。

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