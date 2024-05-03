番梘｜肥皂可保存多久？香味、能否起泡非關鍵　2方面有異樣別用

肥皂是經常會使用到的個人清潔用品。不過一塊肥皂若是正常使用，可以用多久呢？過去在日本社群網站上，就出現相關的爭論，結果還引來肥皂廠商說明答案。



根據日本媒體《FNNプライムオンライン》報道，過往在社群網站上，曾有網民意外在家中找到好幾年沒開封的肥皂，因此好奇「肥皂有保存期限嗎」。其他網民則猜測「或許是能放到沒香味的時候」、「還能起泡就問題吧」。

由於絕大多數的產品說明內，通常僅標示「避免放在高溫且濕氣重的場所」，但卻沒有「請在開封後幾年內使用完畢」之類的指示，因此日媒訪問到肥皂商「牛乳石鹼共進社株式会社」。該公司表示，根據日本醫療製品相關法律規定，只要產品保存期限超過三年，就可以不用特別標示保存期限。

不過，依據保存的狀況不同，使用期限自然也不一樣。在良好的保存狀態下，即使超過三年，但是肥皂本身的顏色和味道沒有異常，就能夠繼續使用。反之，如果出現異常，就可能對肌膚造成傷害，應該避免使用。

如果肥皂只是變得乾燥的話，那麼稍微加水還能使用。但如果是顏色、氣味改變，就沒有其他補救措施。而肥皂不管是不是開封狀態，保存期限都差不多。為了維持最好的香味和起泡效率，應該儘早使用，並在用完後稍微沖洗清潔肥皂本身，在放置於通風良好的地方晾乾。

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