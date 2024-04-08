過碳酸鈉｜陳年茶垢水壼洗後如新買一樣！使用時留意4大安全要點
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
環保意識抬頭，不少人都會用環保杯取代一次性塑料杯，但長期用環保杯裝茶、咖啡，難免會留下茶漬。對此，有一名部落客分享妙招，只需將過碳酸鈉加熱水溶解，浸泡1小時，免刷洗就能讓杯子透明閃亮。貼文一出後，引起廣大網民熱議。
這名部落客在Facebook「愛瑪小廚房」表示，常聽到過碳酸鈉有神奇的清潔力，近期終於買來試用，將過碳酸鈉裝進有陳年茶垢的茶壺，浸泡熱水一小時，只要用水沖一沖免刷洗，就像得到了一個新的茶壺。
+9
貼文一出後，不少網民也分享自身經驗，紛紛表示：
・「泡不銹鋼餐具鍋子咖啡壺都超好用，泡完像新買的一樣喔！」
・「一次收集需要美白的器具，大大的泡一盆，泡完之後剩下的還不放過繼續放着泡一夜的抹布，隔天完全不用揉搓，再油膩都可以處理」
・「泡鋼絲絨刷上的油垢也很厲害」
・「發黃的衣服也可以」
・「泡過白色的鞋子也變很乾淨」
・「用來洗洗衣機也很好用！」
另外，部落客愛瑪也提醒，使用過碳酸鈉需特別留意：
1、使用過碳酸鈉建議戴手套。
2、過碳酸鈉接觸到水就會開始產生氣體，小心不要吸入，大量使用過碳酸鈉要在通風良好的地方。
3、不要跟鹽酸、醋酸和氯系漂白水混合使用，以免造成化學變化，產生有毒氣體。
4、不要用食用容器裝，因為粉末看起來很像太白粉或地瓜粉，以面不小心誤食。
【延伸閱讀，更多家居清潔建議】
清潔茶杯｜陳年茶漬洗不掉？她用這神物 不用費力刷杯子立即翻新
+9
+8
家居清潔｜煲底跡鏡面水垢一省即甩 媽媽必備3種神奇清潔海綿家居清潔｜浴室水垢好難清？媽媽必備4個法寶 避免用一種清潔劑弄濕纖維布拖地會散播細菌？ 家居清潔三寶用錯隨時危害健康家居清潔｜小朋友貼紙膠漬掛鉤粘膠點清理？必學7招無痕清理膠漬農曆新年｜日本媽媽推薦家居清潔5大神器 花小錢就能省時省力
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】