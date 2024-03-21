洗衫｜衣物發霉長黑點怎辦？一神物可天然去漬！熱水浸即恢復潔白

天氣潮濕，經常會有衣物曬不乾的問題，但更惱人的是放在衣櫃中一段時間沒穿，衣服就容易發霉、長黑點，丟掉又十分可惜。就有一名網民在Facebook群組「我愛全聯-好物老實説」發文詢問「衣物發霉，衣服上面一點一點黑黑的，有甚麼清潔劑可以去除發霉呢？」貼文一出，引來許多網民熱烈回應。



衣服發霉泛黃先別急着丟！內行人教你用1個天然去漬神物

大家紛紛在留言區分享自己處理衣服發霉的做法，其中最多人提到的是：

・「過碳酸納加熱水」

・「泡過碳酸鈉，加多一點泡久一點，要注意動物纖維的衣服不要用過碳酸鈉就好」

・「房間濕氣太重，窗簾都生霉菌，用過碳酸鈉加熱水浸泡」

・「過碳酸鈉蝦皮一公斤大概三十塊台幣，用熱水泡一天就好了，也不用搓」

・「泡過碳酸鈉」

・「一定要滾水，過碳酸鈉量也要夠，試過唯一有效的」

・「過碳酸鈉加50度熱水」



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也有人透露更詳細的清洗方式：

・「過碳酸鈉加熱水（熱水比較有效，溫水效果會降低）」



首先將過碳酸鈉灑一點在衣物留有污漬的地方，加一點熱水、搓ㄧ搓，接着在要浸泡衣服的熱水裏加一些過碳酸鈉，再將衣物放進熱水浸泡；網民表示他通常都會浸泡一天，清水沖一沖，衣物就很乾淨了；若是污漬有變淡，但沒有完全洗掉，則可以重複上述步驟再洗一次。

也有網民推薦其他清潔發霉衣物的好方法：

・「棉花棒沾漂白水點在發黴處，靜置些時間再洗」

・「剛發生的黑色黴點黴斑用香皂即可搓掉，但陳年的無法」

・「稀釋漂白水一定有效。但要注意褪色喔！可衣角先試一下」

・「我曾經死馬當活馬醫的噴浴室除霉劑，放置半小時，霉斑全部消失」

・「我老公擦上浴室廚房玻璃豚用的防霉劑，隔天竟然全部消失」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：衣服發霉長黑點先別急着丟！內行人用1個天然去漬神物，免刷洗就根除霉斑恢復潔白】