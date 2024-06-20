產後抑鬱｜情緒低落 惶恐不安易暴躁等症狀持續兩周需立即就醫

懷胎十月後迎接新生命，本來應該充滿喜悅，但有些媽媽卻逐漸發現，自己開始莫名情緒低落、時時想哭，有時惶恐不安，有時暴躁易怒，平日難以集中思考。又或是往常喜歡做的事現在卻興致缺缺，吃飯也沒了胃口。不知道爲何身體明明很累，晚上卻沒法入睡。無時無刻擔心自己不夠好、不稱職，覺得很無助、愧疚。突然感覺寶寶和身邊人很陌生，腦海甚至閃過傷害自己和寶寶的想法⋯⋯你知道嗎？這些並不是因為「太敏感」、「想太多」、「照顧小孩本來就大壓力」，而是因為——產後抑鬱。

本文作者：博愛醫院林集美中醫師



為什麼會出現產後抑鬱？

分娩後，體內黃體酮和雌激素水平突然下降，導致情緒起伏變大。除此之外，試想像一下，要全天候廿四小時照顧初生寶寶、長期缺乏睡眠已是身心俱疲，還要承受哺乳時乳房疼痛，又要兼顧家務，再面對工作變動、經濟壓力、夫妻衝突、婆媳問題等等，難免心力交瘁。

如果症狀持續兩週以上，或者不斷加劇，影響日常生活或照顧寶寶，便要積極尋求醫療協助。

產後抑鬱屬中醫「鬱證」、「臟躁」範疇，病因病機多「虛」多「瘀」。「虛」者因產褥期間疲勞過度，損傷元氣，或失血過多。氣隨血脫，氣血虧耗，心神失養，則見倦怠氣短、心慌心悸、恍惚不安。「瘀」者因產後臟腑虛弱、衛外不固，起居不慎，當風感寒。寒凝血滯，或情志不遂，肝氣鬱結，血瘀不行，惡露不淨，敗血上沖，擾動心神，則見心煩焦慮、暴躁易怒、失眠多夢。

四款食療助調補氣血 平衡陰陽 改善情緒

1. 甘麥大棗茶

適應症：心脾兩虛者見情緒低落、悲傷欲哭或哭笑無常、倦怠乏力、記憶力下降、面色黯黃無光澤、手足麻木、食慾不振，大便爛不成形

材料：炙甘草10g、小麥30g、大棗5枚、桂圓5g、去芯蓮子10g、陳皮5g

做法：藥材洗淨，加4碗半水，大火煮滾後轉小火煮20分鐘，溫服。

2. 疏肝茶

適應症：肝鬱氣滯者見鬱悶易怒、常不自覺嘆氣、咽喉異物感、心口翳、脅肋脹痛、失眠多夢、食慾減退

材料：佛手10g、玫瑰花10g、合歡花10g、胎菊10g、陳皮5g

做法：放入杯中加滾水沖泡，焗5分鐘，溫服。

3. 蓮子百合排骨湯

適應症：陰虛內熱者症見潮熱、睡覺出汗、心煩易怒、口渴、手足麻木、皮膚乾癢、大便乾硬

材料：排骨半斤、百合15g、蓮子15g、懷山20g、枸杞10g

做法：凍水放排骨汆水10分鐘，排骨和洗淨的藥材放入砂煲或瓦煲中，加5碗水，大火煮滾後撇走浮沫，轉細火燉1小時，熄火前加鹽少許。飲湯食肉。

4. 益母草燉雞湯

適應症：瘀血內阻者症見產後惡露持續一個月以上、色暗有血塊、唇舌紫暗有瘀斑，或見下腹刺痛、皮膚粗糙乾燥龜裂、神志恍惚、失眠多夢

材料：雞半隻、益母草15g、黑木耳15g、大棗5枚

做法：黑木耳浸發1小時後切碎備用。室溫水放雞汆水10分鐘。雞和洗淨的藥材倒入砂煲或瓦煲中，加5碗水，大火煮滾後撇走浮沫，轉細火燉1小時，加入黑木耳以大火滾5分鐘，加鹽少許後熄火。飲湯食肉。

因各人體質有異，如有疑問請諮詢註冊中醫師。

+ 1

四大穴位改善產後抑鬱症狀

平時可以按摩以下四個穴位，以指腹按揉至有輕度酸脹感為度，有助改善失眠、心慌、食慾不振等症狀。

1. 內關穴

定位：掌側手腕橫紋上3橫指，兩筋之間

主治：驚恐、健忘、心慌心煩、胸悶胸痛、噁心嘔吐

2. 神門穴

定位：掌側手腕橫紋，靠尾指側的凹陷處

主治：心煩、失眠易醒、恐慌易驚、健忘頭痛、眩暈

3. 三陰交穴

定位：腳踝內側突起上4橫指

主治：產後惡露不行、食慾不振、大便黏爛、肢體困重

4. 太衝穴

定位：足背中間，第1、2趾骨交接處

主治：易怒、頭痛、眩暈、失眠多夢、咽喉梗塞感、脅腹疼痛

產後抑鬱飲食、起居及休息建議

想培養好的體質，產後飲食宜清淡富營養，避免辛辣煎炸、肥膩濃味的食物；起居作息注意保暖避風，也要避免過勞。

除此之外，最重要的就是學會如何放鬆，適時調整心態。照顧寶寶之餘，不妨花些時間在自己身上，做些自己喜歡的事，聽聽歡快柔和的音樂，和朋友見見面，適當運動、拉筋伸展，以微微出汗為度，也能讓自己恢復好心情。有需要的時候，不要怕向身邊的人尋求幫助。

世事沒有完美，新手上路難免跌跌撞撞，或者無論第幾次迎接新生命，都總會有手足無措、無所適從的時刻。所以，家人的體貼諒解和支持至關緊要。關心寶寶之餘，也要注意照顧媽媽的需要，避免過份苛責，造成太大壓力。伴侶負起應負的責任，主動承擔家務，一齊照顧寶寶，共同見證呱呱墜地的小孩慢慢長大，分享箇中酸甜苦辣。偶爾也預留時間去二人世界，花心機打扮一下，一齊行街聽歌睇海，重溫甜蜜時光。當想到漫漫長路上有人互相扶持，就會有足夠信心和勇氣去面對一切難關呢。