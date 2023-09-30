產後抑鬱｜妻子對寶寶失控咆哮「我恨你」　被丈夫拍下網絡嘩然

一名丈夫記錄了妻子對寶寶的怒吼，引發網友關注。這位媽媽不斷對着孩子大喊「我恨你」「我恨這個孩子」。這段真實的影片讓許多人了解一位母親可能在產後面對的憂鬱與精神疾病。



一位母親對嬰兒的失控行為，引發了網民關注，大家紛紛討論關於支持產後母親重要性。

對着孩子大喊「我恨你」

一段在TikTok上流傳的影片，一名丈夫記錄了妻子對小嬰兒的怒吼，讓許多人看了以後感到震驚與同情。該男子拍攝到他的妻子對着孩子大喊「我恨你」「我恨這個孩子」。

僅僅六秒的影片中，一位丈夫正在拍攝他的妻子，他的妻子對着躺在床上的兒子大喊大叫。網民判斷這位媽媽十分年輕，當孩子的爸爸試圖安撫她時，她依舊持續對着孩子大叫。

這段短短的影片引起許多評論，但每個人都同意這位母親需要幫助，不管是來自她丈夫或是專業人士的支持。

這位年輕媽媽的失控，喚起了大眾對婦女產後抑鬱的重視：（按圖了解）

產後憂鬱症可以徹底改變一個人

轉發影片的網民在標題中寫着：「產後憤怒/抑鬱/精神病需要更多關注。」這段真實的影片，讓許多人了解一位母親在極度疲倦或無助時，可能產生多麼可怕的情緒反應。這實在讓人為她難過，也為孩子感到憂心。一位網民提到：「產後憂鬱症可以徹底改變一個人。」

光是睡眠剝奪，就可以讓人失去理智

有不少人質疑，為何要將這位母親失控的影片公開，一位網民回覆：「沒有人在羞辱這位母親，以我自己和許多我認識的母親來說，因為育兒崩潰是常見而且可以理解的。」一位網民則說：「這讓更多人知道了產後憂鬱或精神病的實際情況。我希望大家能給這些母親一些幫助，以免母親因憤怒而做出任何讓她後悔的事情。」

這位丈夫公開妻子的產後崩潰情況，確實不妥，但這也讓我們知道，在這種情況下，很多人不知道如何以正確的方式做出反應。疲憊與身心疾病，有時候真的很難分辨。常常聽到媽媽以過來人的身分分享，光是睡眠被嚴重剝奪，就可以讓一個人失去理智。

產後的精神異常，應被視為緊急情況

根據美國國立衛生研究院的定義，產後精神病是該類別中最嚴重的精神疾病，其特徵是極度混亂、脫離現實、偏執、妄想、思維過程混亂和幻覺。大約五百分之一的女性在產後面臨這樣的疾病。

當一位母親患有產後憂鬱症或精神病時，她根本無法好好養育孩子，也無法與孩子建立親密關係，以滿足他們的情感和身體需求，甚至會施以虐待，就像影片中這位媽媽一樣，小小的孩子一樣感受得到母親的憤怒。情況至此，這位母親必須立即接受正確的心理健康治療，接受協助，以防任何悲劇發生。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：好可怕！爸爸拍攝媽媽不斷對著寶寶失控咆哮「我恨你」，網友建議快點尋求專業幫助，避免傷害無辜孩子】