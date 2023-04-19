產後抑鬱｜香港10%新手爸爸患產後抑鬱 精神科醫生分析抑鬱原因

寶寶出生後爸爸媽媽面對生活巨大轉變，在身心俱疲的狀態下，情緒可能也會受到影響。一位精神科醫生媽媽在社交平台分享，一位媽媽指自己的老公在寶寶出生後情緒變得起伏不定，恐怕爸爸也患上了產後抑鬱。

（資料獲精神科醫生媽媽｜Psychiatrist.mama授權轉載）



精神科醫生媽媽表示，一位門診媽媽告訴她，老公的性情在寶寶出世後跟以前不一樣了，變得抑鬱、焦慮、脾氣暴躁，擔心爸爸也有產後抑鬱。醫生媽媽指，其實爸爸產後抑鬱的情況並不少見，在香港有十分之一的新手爸爸都有爸爸產後抑鬱。以下是一些爸爸產後抑鬱的原因：

（PhotoAC）

1. 賀爾蒙轉變

男人當了爸爸後，體內睾酮分泌減少，令他們對孩子的感受更靈敏，變得更有耐心，提高他們照顧孩子的慾望。但同時，睾酮分泌減少會增加焦慮與沮喪的感覺。因此，當媽媽出現產後抑鬱症時，爸爸也可能會同時出現抑鬱。

2. 角色轉變和照顧媽媽

很多爸爸不適應身分從丈夫變成爸爸，除了工作上班外，回家後要同時照顧媽媽與BB，或會使他們感到很大壓力。

3. 缺乏育兒經驗和鼓勵

作為新手爸爸，因為不懂得如何照顧BB為出現手忙腳亂的情況，媽媽可能會因此斥責爸爸做得不夠好，導致爸爸感到沮喪和產生焦慮感。

（PhotoAC）

4. 與媽媽和長輩有溝通困難

與長輩同住的家庭，很容易發生育兒觀念不同的情況。爸爸一方面要支持媽媽，另一方面又要向長輩交代，這令他們感到非常困擾。

如果發現另外一半有以上的情況，不妨多聆聽他們的心聲，分配一些較簡單的照顧寶寶的工作給爸爸，並在爸爸做得好時多稱讚他，讓爸爸更有成就感！

（PhotoAC）

《本文經精神科醫生媽媽｜Psychiatrist.mama授權轉載》

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