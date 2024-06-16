婆媳｜「以後別打招呼」！婆婆嫌新抱語氣假　她回應一句犀利還擊

婆媳問題百百種，生活習慣不同、價值觀差異、孩子教養分歧都可能是衝突的導火線。有一名媳婦透露，日前奶奶要她以後見面不用打招呼了，原因竟是覺得聽了很假，怎料她直率回一句，反而讓奶奶當場惱羞成怒，貼文曝光不少網友紛紛大讚，「回答方式給100分！」



有網民在Facebook社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，奶奶某天突然對她說「我覺得你以後也不用跟我打招呼了，看到我也不用叫我了，因為我聽了覺得很假。」

豈料，事主聼後不僅沒生氣，還直接回答「嗯！好！我也覺得很噁心，叫不出口」，沒想到奶奶氣炸，便開始又哭又鬧。

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貼文一出，大批網民回應：

・「因為這一句不是在她的劇本裏」

・「不敢聽實話還要撂狠話」

・「哈哈哈哈太好了以後不用覺得噁心了」

・「這奶奶真好，不用這麼見外，要好好聽奶奶的話，不用叫了噢」

・「真希望每個奶奶都這樣說，大家也就不用演了」



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