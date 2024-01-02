婆媳｜為追蹤新抱動態　奶奶開十幾個FB帳戶求加好友　人妻極苦惱

撰文：聯合新聞網
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婆媳相處如何拿捏平衡，是不少人都想學會的課題。

而隨着網絡發達，人人都使用社群平台的時代，一名女網民抱怨，奶奶竟開了十幾個Facebook帳號加她好友，因為事主始終沒按確認，對方還當着老公的面提出質疑。貼文曝光後，也引起網民熱議。

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事主在Facebook《毒姑九賤婆媳討論區》發文指出，真的不懂奶奶為甚麼要辦十幾個FB帳號來加她好友、追蹤她，「一個不同意，難不成第十個就會同意嗎？根本不想跟她是好友啊！」她續指，奶奶還故意在老公面前問她，為甚麼不確認好友，FB不是好友越多越好嗎？搞到連老公都來關心自己為何不加奶奶，讓事主氣到罵髒話：「他X的，我連這點自由都沒有了嗎？」

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對此，網民紛紛表示：

・「這奶奶真忙」
・「她可能是妳的粉絲，要追蹤妳的行程」
・「其實我就是奶奶的分身之十一，我正在看着妳」
・「原來不止我封鎖奶奶」
・「奶奶可以去經營網軍，開分身大王耶」
・「我奶奶也是，來一個我封一個」
・「我的FB只用來給親媽看的行蹤而已，真正隱私的都在IG」

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另外有網民建議：

・「可以設定不能被搜尋的，我之前有設定過，搜名字跟帳號都搜不到，但現在不知道還有沒有這功能」
・「妳就確認好友，然後把她設成限制好友，對方就看不到妳的動態了，只是妳要辛苦一點，每次發文時都要特別去設定」
・「那妳也辦一個小號＋奶奶啊」

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