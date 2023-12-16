老爺出軌死咬不放　兒子外遇卻要她屈就　人妻決定跟奶奶有樣學樣

有人說戲如人生，但有時現實生活卻比連續劇的劇情還要誇張。日前有一名媳婦發文表示，奶奶要她照顧小三的孩子，因為是家裏的長孫，引發網民熱議。



有一名媳婦在Facebook「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，很多年以前，老爺外遇，小三懷孕，奶奶從家裏鬧到老爺公司的辦公室，直到小三拿掉小孩，老爺也因此丟掉了工作。奶奶從此每天「往事重提」洗臉老爺。

事主表示，多年後的今天，奶奶的兒子也外遇了，小三也懷孕了，然後，奶奶竟然要小三好好照顧身體，安心養胎好好生下小孩，因為事主沒生小孩，所以奶奶要求她要好好照顧小三的孩子，說因為這是家裏的長孫。

事主聽完之後，直接告訴奶奶，當初老爺外遇時，你怎麼處理，自己也會學着比照辦理。事主後來上法院打官司，告老公跟小三通姦，奶奶嗆事主沒證據告不了，還罵她是「惡毒的女人」，小姑也哭着說鬧太大「好丟臉」，還罵事主把家裏搞的翻天覆地，雞飛狗跳。

事主表示，雖然自己沒抓姦在床的證據，但她可以跟法官說那個小孩就是證據之後，看着他們全家跟小三亂成一團，事主終於消氣，內心爽喊「奶奶您的教誨，如沐春風啊」。

事主透露，後來她大器答應奶奶的要求，說要養小三的小孩。結果是，小三沒辦法接受自己進不了門，小孩還要讓給別人養，更怕被法官抓去驗DNA，於是就自己狠心拿掉小孩了。

奶奶常常說，現在老爺只有剩餘價值「有錢讓她花」，其餘的日子就是為他自己的所做所為「贖罪」。於是事主表示「奶奶沒離婚啊，我幹嘛離？」學要學整套，覺得這招很棒，應該要好好學習，加上官司也贏了，讓她開心「世界突然變得美好了」。

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為：

・「姐妹幹得好」

・「幹的好啊！為你鼓鼓掌」

・「你好勇敢堅強的臨危不亂！加油」

・「加油呀，支持你」

・「奶奶就是未卜先知，事先幫你預習了，讓你不會亂了手腳！華麗的解決事情」

・「這個不按讚都不行了」



也有不少網民表示：

・「身教是很重要的」

・「奶奶教的好」

・「八點檔欸」

・「你辛苦了，他們全家都很自私，你奶奶標準的雙標，自己都沒辦法接受老公有小三生小孩了，還要自己的媳婦忍耐，很缺德」

・「以其人之道，還治其人之身，剛剛好而已」



【延伸閱讀，更多婆媳關係故事】

婆媳｜奶奶願出首期資助換樓 夫妻拒絕後3年 方知好彩沒中計

+ 4

夏天打扮清涼見老爺奶奶屋企適合嗎？網民建議「這樣穿」避免尷尬

+ 7

延伸閱讀：

她拒顧婆家阿嬤遭夫咆哮「自私自利」 網友全搖頭：孝順不要外包

婚後被迫搬進婆家…還要付2萬5房租 她苦嘆「女傭級待遇」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】