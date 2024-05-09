檸茶、珍珠奶茶也別喝！孩子未滿12歲　咖啡因影響不只失眠般簡單

大人喝茶喝咖啡，孩子看了會不會想試試看呢？但可以給孩子喝嗎？也曾聽聞有小學孩子就喝咖啡的例子！我們來聽聽黃士倫醫師怎麼說。



我們家孩子常常看我泡茶自己喝的很爽，問我他可不可以喝一杯。我直接拒絕！告訴他：「等你長大就可以喝茶囉！」

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含咖啡因的食物飲品，不能給孩子吃

為甚麼孩子不能喝茶呢？其實嚴謹來說含咖啡因的食物飲品都不能給孩子。以下分享美國兒科內分泌學家Roy Kim醫學博士的文章提供大家參考！簡而言之，咖啡因對健康有很多潛在影響。

雖然所有年齡段的人都容易受到這些影響，但大多數健康的成年人都可以處理一些咖啡因。不過，孩子們對咖啡因的影響格外敏感。他們不一定有智慧克制攝取的量，結果便是兒童和青少年將遭受到咖啡因帶來的毒害。

咖啡因可能造成的不適症狀

· Abnormal heart rhythm. 異常的心律

· Anxiety.焦慮

· Dehydration.脫水

· Diarrhea.腹瀉

· Headaches.頭痛

· High blood pressure.高血壓

· Moodiness.喜怒無常

· Restlessness or jumpiness.情緒不安

· Seizures.癲癇

· Sleep disruptions.干擾睡眠

· Tremors. 抖動

· Upset stomach. 胃部不適



如果你想「無論如何，我的孩子永遠不會碰一杯黑咖啡」，但咖啡並不是孩子們可能攝入的咖啡因的唯一來源。一項研究發現，73%的2～11 歲美國兒童每天攝入咖啡因，其中大部分來自梳打水、咖啡和能量飲料（2000年代初期，在孩子們中流行起來）也是一個因素。另外，茶、熱朱古力以及一些糖果、香口膠和薄荷糖中也含有咖啡因。

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兒童和咖啡因相關的緊迫問題

Roy Kim博士概述了與兒童和咖啡因相關的一些最緊迫的問題。

咖啡因擾亂睡眠



你聽過有人說「下午只喝不含咖啡因的咖啡」，那可能是因為他們在飲用咖啡因後難以入睡。症狀還包括頻繁醒來，和整體睡眠時間縮短。

睡眠障礙與兒童、成人各種健康問題有關，咖啡因對仍在成長和發育的年輕人來說尤其危險。Roy Kim博士指出，越來越多的人認為，睡眠障礙是導致兒童發育出現許多問題的根源，包括在學校注意力不集中和警覺性低等問題，它還會引起頭痛等症狀，並且會改變孩子的食欲和胰島素水平，導致其他健康問題。

咖啡因與睡眠不足相關的其他問題還有以下：

．青少年車禍

．學校裏的麻煩

．社交能力下降

．人際衝突

．健康問題惡化



咖啡因與心理健康問題有關



還記得那首關於「活着、清醒、警覺、熱情」的老歌嗎？這就是咖啡因的作用。它會刺激你的中樞神經系統，讓你感覺更加精神煥發和專注。但是過多的咖啡因會使它效果太過持久。

兒童對咖啡因的焦慮誘發作用特別敏感。研究表明，攝入大量咖啡因（如能量飲料中的咖啡因）與孩子的壓力、抑鬱和焦慮水平較高有關。Roy Kim博士說：「咖啡因導致睡眠問題的事實只會讓事情變得更複雜。睡眠障礙會降低對壓力的耐受力，例如處理悲傷的消息或壓力大的情況。」

咖啡因成癮性



任何試圖每天不喝拿鐵咖啡的成年人都知道戒掉咖啡因的習慣並不容易。這是因為歸根究柢，咖啡因實際上是一種藥物。這就是為甚麼戒掉咖啡因會導致顫抖、易怒和頭痛。Roy Kim博士說：「咖啡因是一種興奮劑，它確實有一些令人上癮的特性，對於習慣了它的人來說，沒有它會導致他們渴望它，需要得到那個修復。」看到孩子們發生這種情況可不是甚麼好事。

咖啡因常與糖搭配



面向年輕人群銷售的含咖啡因產品，如梳打水、可樂、能量飲料和那些味道更像奶昔的混合咖啡，通常含有大量糖分。當然糖與各種健康問題有關。還有甜食朱古力相關製品隱藏着許多咖啡因，往往是我們忽略的。

Roy Kim博士警告：「含咖啡因的飲料食物通常含有大量糖分，因此攝入這些飲料與體重增加和肥胖直接相關。」含糖的攝入還會造成以下風險：

．胰島素抵抗

．糖尿病前期

．2型糖尿病



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孩子幾歲可以喝咖啡、喝茶？

這是一個嚴酷的事實：沒有任何咖啡因被證明對 12 歲及以下的兒童是安全的。

專家指出青少年每天攝入的咖啡因不應超過100毫克，相當於一杯咖啡或兩罐槠打水。至於能量飲料，乾脆直接禁止，因為它們不受美國食品和藥物管理局 (FDA) 的監管，所以無法確定它們中到底含有多少咖啡因，這對兒童和成人來說都是危險的。美國兒科學會表示，能量飲料對兒童來說並不安全。

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【本文獲「媽媽寶寶)」授權轉載，原文：孩子幾歲才可以喝茶、喝咖啡？你該知道兒童和咖啡因相關的緊迫問題】