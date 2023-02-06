兒童營養｜吃魚可補腦護心　推介2種魚　這樣簡單烹調已健康好吃

時候常聽長輩說「吃魚會變聰明」，是真的嗎？對此，來自台灣的營養師高敏敏解答，魚肉含有4大豐富的營養價值，吃了不僅會變聰明，還能預防失智、照顧心血管健康，甚至還可以變漂亮！



護腦又護心！魚肉含4大營養、這2種魚最佳

高敏敏於Facebook專頁發文表示，魚肉脂肪中富含Omega -3不飽和脂肪酸，也就是DHA和EPA，是構成腦部神經細胞的重要成分，不但可以促進腦部健康，還有增強保護力、恢復體力、修補傷口、降低膽固醇及預防心血管疾病等好處。

魚類其實不難烹調，而且營養很豐富啊！（按圖了解）

+ 10

吃哪種魚最好？營養師推薦2種魚美味又營養

至於吃哪種魚最健康？高敏敏推薦，有2種魚不僅美味，營養也十分豐富：

1. 龍膽石斑

龍膽石斑在石斑魚中體型最大，整條都是滿滿營養，每100g龍膽石斑的營養價值包含熱量155kcal、蛋白質19.1g、DHA 79mg，尤其魚皮含有豐富的膠質，魚肉則有優質蛋白質。推薦以煎、煮、烤、蒸的方式料理，都非常適合。

2. 白帶魚

白帶魚又稱白魚、油帶、刀魚，因為長條狀的外型像是一把武士刀，加上顏色呈現銀白色，所以日本人稱它為「太刀魚」，而每100g白帶魚的營養價值包含熱量162kcal、蛋白質19.6g、DHA 1051mg。市面上大多販售的是已經切成一段一段的冷凍白帶魚，建議可以鹽烤、乾煎就非常美味。

相關文章：兒童健康｜孩子偏食怎辦？限制選擇、定時飲食 8招引導乖乖吃飯

+ 19

不只變聰明！魚類有4大超強營養價值

高敏敏指出，其實無論是龍膽石斑還是白帶魚，都含有豐富的4大營養價值：

1. 優質蛋白質

幫助提升免疫細胞健康、強健肌肉。

2. 低飽和脂肪

有助於保持血管暢通，減少心血管疾病發生的機率。

3. DHA

照顧腦部健康，有預防失智的功能。

4. 維他命E

抗老、抗氧，也能照護血管，還可以滋潤皮膚、柔順秀髮等。

高敏敏說明，魚肉的纖維結構比較短，比其它肉類容易咀嚼吞咽，營養也更容易消化吸收，提供人體使用。平時除了可以多吃龍膽石斑和白帶魚之外，深海魚跟淡水魚也都有豐富的營養，建議可以輪流食用、均衡攝取。

【延伸閱讀，更多兒童健康飲食建議】

早餐｜孩子上堂不集中？6款高熱量食品早上別吃 穀麥比煙肉更糟

+ 11

麵包當孩子早餐易肥兼影響專注力？ 6種常見包點隨時熱量爆燈！

+ 12

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：吃魚補腦、護心！營養師大推2種高營養價值好魚，這樣烹調讓你聰明又健康】