冷氣機｜開啟「抽濕模式」與用抽濕機有分別？比較電費、時間就知

夏季電價上路，面對炎熱的夏天，要不開冷氣實在很困難。因此冷氣該怎麼開才省電，就成了夏日大家最關心的議題。就有網民在Facebook上發問「開除濕（抽濕機）跟開冷氣哪個會比較省電」，貼文一出便引起網民熱烈討論。



早前有網民就冷氣機與抽濕機的功能作比較。（Canva）

在Facebook粉絲團「爆系知識家」中有位網友表示「最近濕氣很重，想詢問一下，開除濕跟開冷氣哪個會比較省電呢？」，同時也提到是要在人不在的時候開的， 因為會開很久。另外，也有一位網民發文求解「如果房間覺得濕氣很重，可以直接開冷氣除濕模式嗎？那如果冷氣開抽濕模式，耗電會像正常吹冷氣還耗電嗎？」

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對此許多網民回應到：

・「開『冷氣』抽濕，不要開『冷氣的抽濕』抽濕喔！」

・「冷氣的抽濕和一般的抽濕機差不多，但冷氣的抽濕能力非常強，變頻的也不會很耗電，但不適合開全天」

・「開抽濕機如果人在裏面會不舒服，開冷氣抽濕會比較舒適」

・「開冷氣跟抽濕都會降低室內溫度，每降低一度耗能都一樣」

・「冷氣比較省電吧，但抽濕是蠻冷的」

・「開冷氣就自己會發揮抽濕效果了....抽濕模式會一直運轉」



有內行網民解釋到抽濕功能的原理「機器吸收空氣，然後壓縮機冷卻水蒸氣遇冷變成水，再流到管線出去，所以開抽濕一定比開冷氣耗電。冷氣是以溫度為標準，冷房同時順便除濕，開抽濕則是壓縮機一直抽，因為管線要保持夠冷水蒸氣才會凝結。自然開抽濕時更耗電，但是抽濕功能更好，相對房間溫度會更冷，當然你本身冷氣預設18度，那就一樣冷了」。

「華菱冷氣」官網就曾經分享，比較「冷氣抽濕模式」和「一般抽濕機」，冷氣抽濕只要花除抽機三分之一的時間就能達到效果，不過耗電量是2倍；比較冷氣的「抽濕模式」與「冷氣模式」，若要達到相同的濕度，抽濕模式的耗時是冷氣模式的3倍，也就是說抽濕模式更耗電。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：夏季電價上路！吹冷氣按1個「陷阱按鈕」電費爆噴，專家曝耗電量變2倍，很多人都不知道】