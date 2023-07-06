慳電費｜減省夏日用電量！3款家電可放暑假　想喝熱水可這樣做

隨着天氣變熱，都市人的用電量日益增加，電費也因此貴得驚人。對此，台電指出，在換季時調整家中電器的設定，不僅能省下電費，還能達到淨零轉型。



台電電力粉絲團早前於Facebook發文表示，面對逐漸轉熱的天氣，家中有些電器已可以不用再使用，因此建議施行三個家電換季小動作，才不會讓家中電器默默燒錢。

既然冷氣機、抽濕機等電器不得不用，那就從夏季時較少用的電器入手吧！（按圖了解）

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1. 調低電熱水爐溫度

台電表示，儲熱式電熱水爐就像大電熱水壼，將水加熱保溫使用。很多人家中都是使用儲熱式電熱水爐，要記得電熱水爐的溫度是可以可依季節調整「夏天調低，冬天再調高」。

2. 電水煲搭保溫瓶取代電熱水壼

在氣溫升高後，喝熱水的機會也隨之減少，台電建議可以改用電水煲搭配保溫瓶，減少電熱水壼長時保溫耗電，也比較省電！

3. 關閉免治馬桶暖座功能

台電提醒，冬天讓屁屁溫暖的免治馬桶，在天氣變熱後，記得關閉暖座功能省電。

最後台電於帖文中表示，這些調整電器的小動作有時很容易忽略，「大家記得，家電也要換季喔！淨零轉型過程中最重要的能源是『節能』」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不再默默燒錢！台電曝「家電換季3動作」，不只省錢又節電】