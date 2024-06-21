雪櫃｜媽媽慳錢慳出癌症！毒理博士嘆關鍵在「雪櫃」3個習慣要戒

台灣衛福部日前公佈台灣人十大死因，癌症果不其然再次蟬聯榜首，且癌症死亡時鐘再次快轉了14秒！台灣毒理專家招名威透露，母親就是罹患「癌王」胰臟癌病逝，他悲慟揭露「媽媽的癌症是省出來的！」揭露致癌3關鍵，呼籲全天下母親一定要慎用雪櫃。



招名威上《聚焦2.0》節目中提到，65歲母親退休後隔年，突然常莫名發燒到38.5度，而且大概每隔2、3週就會發燒一次，體重也一直下降越來越瘦，這讓招名威感到不對勁，立刻帶母親掛血液腫瘤科，結果檢查出胰臟約有1厘米的惡性腫瘤。

招名威母親後來開刀切除了胰臟、膽囊及部分小腸，怎料術後1年半再度發燒，經正子攝影發現壺腹位置腫瘤復發，儘管經過細胞治療、免疫療法、放療及化療等，仍於癌症復發14個月後不幸過世。

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招名威難過表示家裏有4台雪櫃，「媽媽的癌症是省出來的！」並糾正許多媽媽3項最錯誤的習慣：

．別以為東西只要進雪櫃，就能常保新鮮

．東西發霉絕對不能不丟掉

．不是能盛裝的容器就能當食器



招名威指出雪櫃其實是一個非常潮濕的環境，細菌、黴菌都很容易因為水氣潮濕在裏面生長，若是把東西冰進雪櫃沒蓋起來，或是沒有密封、抽真空，過了一段時間後都很容易發霉。尤其許多媽媽們買菜一買就是一大堆，冰進去常就會忘記，久而久之都非常容易長霉。

招名威還特別提到很多「十蚊店」會販賣一種容器，很多主婦會拿來煮泡麵，但他特別呼籲任何沒有安全認證的容器，都不要拿來裝食物並吃到肚子裏，「如果它是一個不安全的材質，恐怕就會煮出重金屬或不知名的東西釋放。」

招名威提到沒有安全認證的容器，都不要拿來裝食物或煮泡麵。（YouTube截圖 / @聚焦2.0）

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