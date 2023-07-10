冷氣機｜循環扇一原因比電風扇更好用！放這位置能加快室內降溫

天氣越來越炎熱，不少人家中已開啟冷氣，而Facebook專頁《台電電力粉絲團》早前發文教戰，吹冷氣時搭配「循環扇」一起使用，可以幫助室內空氣對流，提高冷房效果來省電，專頁也曝光循環扇的「最佳擺放位置」，提供大家參考。



台電表示，循環扇雖然跟電風扇很相似，但扇葉及設計不同，循環扇可以集中風力，吹出螺旋柱狀的強力風，適合用來帶動室內空氣流通，增加空氣循環，「是冷氣的最佳神隊友」。

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至於循環扇要擺放在哪裏比較好呢？台電指出，由於熱空氣上升、冷空氣下降，建議可將循環扇放在「冷氣出風口下方」，也就是跟冷氣同側，或是放在「房間內最長的對角處」，將循環扇的風朝室內中央吹，並呈仰角擺放，讓後方扇葉能捲入冷空氣，並將熱空氣吹散及反射，將風帶到室內更深的角落，如此反覆循環促進對流，就能快速調節室溫不均的情況。

「所以～在吹冷氣時使用循環扇，不僅可以加速室內降溫，也能減少冷氣耗能喔！」台電補充，冷氣設定26到28度搭配電扇或循環扇就挺涼爽，而它也是抽濕機和暖氣機的神隊友。

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