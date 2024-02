【鄧明儀:幸福育兒】現今孩子易成「港孩」作者籲應教他們懂自理

與同事搭港鐵,見到一對夫婦抱著兩個漂亮的女兒,小的約四歲,大的也有七八歲。被父親抱著的大女兒高聲叫嚷:「很晚了,你真討厭……」莫說我這個在父母打罵下成長的70後看不過眼,就連90後同事也慨嘆:「小時候拿筷子不正確,我媽也會用筷子打我,怎會像現在的孩子,這麼大還要抱、要坐BB車!」(本文作者:資深傳媒及親子教育工作者鄧明儀)



現今孩子琴棋書畫樣樣精,偏偏不會自己走路、不會自己吃飯、不知何謂禮貌。記得有位校長跟我說過,有次帶學生去夏令營,叫他們煮公仔麵,小六學生居然整包麵連包裝袋放入水裏煮!可預見他們長大後,就像「大象理論」裏被訓練成不會發力的大象一樣。

所謂「大象理論」,是指小象從一出生就被人用繩套著頭,繩的另一端則牢牢地綁在樹上。小象曾努力試著掙脫繩索,但牠因力氣太小而難以掙脫。最後小象選擇了放棄,認命地被綁在樹上,在有限的範圍內活動,不再嘗試掙脫。等到小象逐漸長大成大象,力氣其實足夠輕易掙脫繩索,可是,大象早已習慣被綁著的生活,沒有自覺到自己的能力所在。

藉此勉勵自己與各位家長:育兒之道,不是教他們鬥幸福,而是教他們在跌倒後,鬥快爬起身。

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「別把孩子訓練成不會發力的大象」