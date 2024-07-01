婆媳｜奶奶警告「同住才孝順」！新抱一句話反駁　更獲神隊友支援

婆媳關係是否融洽，為許多人妻婚後最擔心的問題，如果相處不來還要同住一個屋簷下，未來的日子恐怕將變成噩夢。一名人妻日前分享奶奶的奇葩言論，脫口婚後住婆家才叫孝順，所幸老公是神隊友，霸氣護妻讓奶奶瞬間閉嘴。



奶奶如此「威脅」新抱，令人反感也屬意料中事：（按圖了解）

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人妻早前在Facebook「毒姑九賤婆媳討論區」發文，談及奶奶過去曾說過，「結了婚住婆家、照顧父母，那才叫孝順」。面對奶奶的說法，人妻也不甘示弱回應，老爺奶奶並不是生養她的父母，如果照顧父母才叫孝順，那就不應該結婚，「為了結婚拋棄了父母離鄉背井，那我就是個不孝女！」

人妻接着說，一旁的老公聽完兩人對話後，也加入戰局反駁奶奶，「不要在那雙標跟別人的女兒說那有的沒的，婚是我們自己要結的，房子也是靠我們自己買的，人家不欠妳們」。人妻最後表示，神隊友有肩膀才值得結婚，或許只有另一半沒本事，才會事事要求忍耐。

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貼文一出，掀起關注和熱議，網友紛紛誇讚：

・「神隊友少見，婆媳問題老公扛下來就對了」

・「所有男人都該學習一下別人的老公」

・「100分的神隊友 」



也有部分網友忍不住批評奶奶：

・「最討厭那種活在古時候的奶奶」

・「婚姻兩夫妻的，到底關巫婆甚麼事」



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